大叔挑戰澳門塔233公尺高空彈跳 落地後呼吸急促OHCA猝死！

近日一名來自日本的大叔到澳門塔體驗完高空彈跳後猝死。（圖翻攝自微博）

2023/12/05 18:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳門著名地標「澳門旅遊塔」高約233公尺，該地標還提供「高空彈跳」體驗，吸引不少遊客到此挑戰。不過近日一名來自日本的大叔到澳門塔體驗完高空彈跳後，突然心肺功能停止（OHCA），最後身亡。

綜合中媒報導，本月3日下午4點30分左右，一名56歲日籍男子到澳門塔挑戰高空彈跳，安全落地後向工作人員反映身體不適，呼吸異常急促，身體並無外傷，之後呼吸、心跳停止，嚇得工作人員趕緊將其送醫，經搶救後仍宣告不治。

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根據澳門塔高空彈跳體驗活動規定，參加者挑戰前需填寫「生死狀」，若患有高血壓、心血管、糖尿病、懷孕、癲癇、曾經脫臼、裝義肢、神經系統、氣喘等疾病，需事先向工作人員告知，由營運方評估申請者是否能夠參加。

目前澳門塔高空彈跳活動是由被稱為「高空彈跳之父」的紐西蘭企業家哈克特（AJ Hackett）旗下「Skypark by AJ Hackett」所營運。這起憾事發生後，該公司發聲明對出事遊客的家屬表達哀悼，表示意外是在體驗完高空彈跳之後發生，目前正在對該名遊客的死因展開調查。

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