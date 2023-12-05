超歡樂又動感十足！紐西蘭航空超狂耶誕宣傳片 YT破百萬觀看

紐西蘭航空（Air New Zealand）今年選擇打破傳統印象，以充滿好萊塢動作片既動感又熱血的風格，拍出與眾不同但又符合「耶誕節精神」的宣傳片。（圖擷取自Air New Zealand YouTube）

2023/12/05 19:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年一到12月，西方各國都會為月底的耶誕佳節，推出各種活動或是宣傳廣告，且通常會以溫馨可愛、闔家安康的風格呈現。不過紐西蘭航空（Air New Zealand）今年卻選擇打破傳統印象，以充滿好萊塢動作片既動感又熱血的風格，拍出與眾不同但又符合「耶誕節精神」的宣傳片，影片曝光後也在多個社群媒體掀起熱議。

綜合外媒報導，紐西蘭航空與廣告公司「Bastion Shine」合作，拍攝了一部長約90秒、名為「聖誕大追逐」（The Great Christmas Chase）的宣傳片，希望藉由這支影片為即將到來的耶誕假期，向旅客傳達紐西蘭航空可為大家提供輕鬆愉快的旅行體驗，以及提醒民眾最好提前做好外出計畫，才能確保假期旅程順利平安。

請繼續往下閱讀...

這部影片在1日，被紐西蘭航空分享至YouTube、IG、臉書粉專、社群平台「X」（原推特）等，掀起網友熱烈討論。據影片顯示，紐西蘭航空一名身穿正裝的女性空服員，手中抱著一個年幼旅客遺失的耶誕禮物盒，以靈巧且迅速的動作，穿梭在人來人往的機場中，追逐期間甚至不忘以優雅、細心的舉止，「服務」每一位需要幫助的旅客。

報導指出，影片充滿戲劇性的故事、動感十足的特技，是致敬了電影《駭客任務》和《007》系列中的「詹姆士龐德」。片中保持專業精神的同時，克服重重障礙，讓禮物與失主重新團聚的女性空服員，則是由真的任職於紐西蘭航空的空服員塔克（Shanti Tucker）飾演，她表示模仿動作明星和非凡的特技表演，是一次難忘的體驗，也提醒民眾盡早抵達機場，辦理登機等程序。

紐西蘭航空首席客戶和銷售經理格拉帝（Leanne Geraghty）則表示，這部影片展現了他們致力於為旅客創造難忘時刻，尤其是在繁忙的耶誕節期間，「我們希望確保每個人都擁有令人難以忘懷的體驗」，同時，格拉帝也指出，「就像我們的影片中描述一樣，我們的整個團隊會超越一切，創造非凡的魔法時刻，無論遇到什麼障礙（或拐杖糖）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法