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周庭流亡加拿大 受訪稱未來夢想是「自由地活」

2023/12/05 05:54

〔中央社〕前「香港眾志」核心成員周庭昨晚在社群媒體發文，指會「棄保」留在加拿大不再返港。她今天接受日媒視訊專訪說明為何不再返港的理由，被問到未來的夢想時回說「自由地活」。

今年9月從香港到加拿大就讀研究所的周庭現年27歲，今天接受日本產經新聞視訊專訪時說：「如果返港的話，很擔心無法再到加拿大。為了出境，很可能港警會提出新條件。自己不想第二度去中國大陸。此外，很多從外國返港的香港人在機場遭到逮捕。」

「真的打算一輩子不再返港嗎？」，對於這個問題，周庭答說：「自己是這麼想的，但如果可能的話，很希望有一天能返港自由地活。因為香港是我的家。」

被問及是否為了到加拿大留學被迫簽署切結書一事，周庭說：「我在警局被4、5位警員圍著，心裡充滿恐懼，很擔心如果拒絕的話，可能會遭逮捕，無法取回護照。在警局裡很難反抗。」

被記者問到是否曾考慮至日本留學的問題，她說：「就單純考慮大學的評價、想攻讀什麼而選擇學校。心想『若要到外國留學，就選英語圈』，現在是拿學生簽證待在加拿大，但即使人在外國，對於自己的人身安全也倍感不安，因此未對外公布大學名、專攻的領域。現在希望集中心思學習。」

被問及將來的夢想，周庭答說：「自由地活。對很多人而言，這可能是很理所當然的事，但對我而言，是很難、很可貴的事。這3年來，我什麼都做不了，感到很痛苦。」

有關香港的現狀，周庭表示，在香港國安法（中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法）之下，完全無法批評政府，選舉也只能有親北京派人士候選，完全受中國控制，言論的自由、人權都未受到保障。

在香港，2012年主要由學生組成的「學民思潮」反對港府推行國民教育，當時僅15歲的周庭加入學民思潮成為義工。學民思潮及周庭之後繼續參加香港民主運動，包括2014年「雨傘運動」。自學日文的周庭有時透過社群網站以流暢的日語發表談話，在日本知名度高。（編輯：陳彥鈞）1121205

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