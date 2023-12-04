香港學運女神周庭宣布流亡不回港 港府氣炸發布終身追捕令！

周庭3日深夜在社群平台宣布決定棄保流亡加拿大。（美聯社檔案照）

2023/12/04 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕目前人在加拿大留學、仍背負香港國安法罪行的「香港學運女神」周庭，3日深夜在社群平台宣布決定棄保流亡加國，還說自已大概一輩子都不會再回香港。對此，香港警務處國家安全處週一（4日）跳出來譴責周庭的決定，香港特區政府也於同日發布追捕令，引發外界網友熱議。

現年27歲的前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭，2020年底因2019年6月21日反送中運動期間的包圍香港警總事件，被判囚10個月，2021年6月刑滿出獄。獲釋後的周庭又因同時涉及香港國安法所謂勾結外部勢力的案件交保候傳，護照也被警方扣押。

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3日晚間10點左右，周庭在其已2年多沒更新的Instagram發文透露，自己目前人在加拿大留學攻讀碩士，她是今年決定前往加國，為了向港警國安處申請取回護照，她被迫寫「悔過書」，表明對過往的政治參與感到後悔，還被要求「送中」，於今年8月在5名香港國安全人員陪同下到深圳接受一系列「愛國洗腦行程」。無奈妥協的周庭，終於如願拿回護照，並於今年9月離港到加國多倫多，但港警要求她每3個月要返回香港報到1次，而本月底將是她離港後第一次報到時間。

不過周庭宣布，「經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理和心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。如果我回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，而我需要滿足他們才能回到加拿大。即使12月底他們不這樣做，下年我再回港時，隨著香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。」

周庭決定流亡加國的消息一出，隨即引發各界關注。港警國安處4日上午發表聲明譴責周庭，稱她棄保潛逃是公然挑戰法紀的不負責行為，呼籲周庭「懸崖勒馬」，「不要選擇走一條不歸的路，一生背負『逃犯』之名 」。

香港特區政府4日晚間則對周庭發出追捕令，「因涉嫌違反『勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪』被拘捕的周庭，公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，特區政府會全力依法追捕，並嚴厲譴責這畏罪潛逃的羞恥行為。周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。」

港府接著稱：「危害國家安全是極度嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底。任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。特區政府勸喻周庭回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。」

不少香港網友得知消息後紛紛酸，「回頭是岸？回頭是憨啦！」、「聰明人都知道別再回那鬼地方」、「港府先回頭是岸啦」、「原來香港政府知道羞恥2字？」、「先叫陳同佳滾回台灣，逃犯留在香港就安全，有得吃有得住」、「陳同佳表示香港是天堂」、「這樣叫同佳情何以堪？」。

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