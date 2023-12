俄軍少將在烏克蘭陣亡 俄羅斯州長發文證實

2023/12/04 20:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯沃羅涅日(Voronezh)州長今(4)日表示,俄羅斯海軍第14軍副司令扎瓦茨基(Vladimir Zavadsky)日前在烏克蘭陣亡。事實上,扎瓦茨基陣亡的消息早已傳出,但俄國國防部始終沒有發布相關消息,如今終於被俄羅斯官員證實。

《法新社》報導,沃羅涅日州長古謝夫(Alexander Gusev)在社群平台Telegram上發文表示:「椎心之痛。北方艦隊第14軍副司令弗拉基米爾·扎瓦茨基少將,在特別軍事行動地區時執行任務時為國捐軀。」

古謝夫在文中還對扎瓦茨基表達了敬意,稱呼他為「一名勇敢的軍官、一位真正的將軍與一個值得尊敬的人物」,但並沒有提及扎瓦茨基是如何戰死沙場。

親俄Telegram頻道引用俄軍消息人士說法指出,扎瓦茨基陣亡的時間點是在11月底,當時他在遠離前線的區域誤觸地雷,文中暗示,害他喪命的很可能是俄軍自家埋設的地雷。

Governor of the Voronezh region Alexander Gusev confirmed the death of General Zavadsky in Ukraine.



"Deputy Commander of the 14th Army Corps of the Northern Fleet, Major General Vladimir Zavadsky, died at a combat post in the special operation zone", he reports. https://t.co/iS4IwQ2DUG pic.twitter.com/LDp1il7Mrq