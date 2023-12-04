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俄軍少將在烏克蘭陣亡 俄羅斯州長發文證實

俄羅斯沃羅涅日州長證實俄軍少將扎瓦茨基（見圖）陣亡於烏克蘭。（擷取自Telegram @gusev_36）

俄羅斯沃羅涅日州長證實俄軍少將扎瓦茨基（見圖）陣亡於烏克蘭。（擷取自Telegram @gusev_36）

2023/12/04 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）州長今（4）日表示，俄羅斯海軍第14軍副司令扎瓦茨基（Vladimir Zavadsky）日前在烏克蘭陣亡。事實上，扎瓦茨基陣亡的消息早已傳出，但俄國國防部始終沒有發布相關消息，如今終於被俄羅斯官員證實。

《法新社》報導，沃羅涅日州長古謝夫（Alexander Gusev）在社群平台Telegram上發文表示：「椎心之痛。北方艦隊第14軍副司令弗拉基米爾·扎瓦茨基少將，在特別軍事行動地區時執行任務時為國捐軀。」

古謝夫在文中還對扎瓦茨基表達了敬意，稱呼他為「一名勇敢的軍官、一位真正的將軍與一個值得尊敬的人物」，但並沒有提及扎瓦茨基是如何戰死沙場。

親俄Telegram頻道引用俄軍消息人士說法指出，扎瓦茨基陣亡的時間點是在11月底，當時他在遠離前線的區域誤觸地雷，文中暗示，害他喪命的很可能是俄軍自家埋設的地雷。

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