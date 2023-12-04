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涉嫌為古巴牟利 美國駐玻利維亞前大使遭FBI逮捕

美國駐玻利維亞前大使羅查，涉嫌為古巴謀取利益被捕。FBI標誌示意圖。（美聯社）

美國駐玻利維亞前大使羅查，涉嫌為古巴謀取利益被捕。FBI標誌示意圖。（美聯社）

2023/12/04 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐玻利維亞前大使、73歲的羅查（Manuel Rocha），在聯邦調查局（FBI）的長期反情報調查中被捕，他涉嫌祕密進行任務並藉此促進古巴政府的利益。

據《美聯社》報導，美國聯邦法律規定，在境內為外國政府或實體單位提供政治服務的說客，必須向司法部登記，當局近年來更加強了針對非法外國遊說的刑事偵辦。

羅查在佛州邁阿密落網後，將於當地時間4日出庭，屆時才會有更多案件相關訊息曝光。據了解，羅查從小在紐約工人家庭長大，念書時陸續取得耶魯大學、哈佛大學和喬治城大學學位，1981年進入美國外交部門。

1997年至2000年間，羅查擔任美國駐阿根廷代辦（大使不在時臨時負責外交事務的代表），隨後派駐為玻利維亞大使，並直接干預2002年的玻國總統大選，呼籲民眾不要投給古柯樹種植者莫拉萊斯（Evo Morales），否則美國就會切斷援助。

不過，羅查的言論引發玻利維亞民眾的反彈，雖然莫拉萊斯當時沒有選上總統，但在2005年大獲全勝，他就職總統時美國駐玻利維亞大使已經換人，但莫拉萊斯還是以煽動內戰為由下令驅逐美國大使。

羅查結束外交生涯從國務院退休後，曾擔任過多明尼加一處金礦開發的總裁，近來在煤炭出口商XCoal、大麻相關公司Clover Leaf Capital、律師事務所Foley & Lardner、西班牙公關公司Llorente & Cuenca任職高管。

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