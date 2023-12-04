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美軍艦及多艘商船紅海遭襲 葉門激進團體稱發射飛彈、無人機

一艘美國軍艦和多艘商船週日在紅海遭到襲擊，美軍為此擊落3架無人機。受伊朗支持的葉門什葉派激進團體「青年運動（Houthi）」叛軍則聲稱，有對兩艘以色列船隻進行攻擊。圖為美軍驅逐艦卡尼號。（路透）

一艘美國軍艦和多艘商船週日在紅海遭到襲擊，美軍為此擊落3架無人機。受伊朗支持的葉門什葉派激進團體「青年運動（Houthi）」叛軍則聲稱，有對兩艘以色列船隻進行攻擊。圖為美軍驅逐艦卡尼號。（路透）

2023/12/04 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕一艘美國軍艦和多艘商船週日在紅海遭到襲擊，美軍為此擊落3架無人機。受伊朗支持的葉門什葉派激進團體「青年運動（Houthi）」叛軍則聲稱，有對兩艘以色列船隻進行攻擊。雖然「青年運動」未說明軍艦是遭誰攻擊，但美軍中央司令部（US Central Command）指出，襲擊的來源是葉門首都沙那（Sanaa），並質疑背後是由伊朗促成的。

美軍控幕後黑手為伊朗

綜合媒體報導，中東已經發生一系列與以哈戰爭（以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯集團）有關的海上攻擊事件，週日時在紅海又傳出，有3艘商船及美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦卡尼號（USS Carney）遭到攻擊，美軍中央司令部在聲明中指出，這些攻擊「對國際商業和海上安全構成了直接威脅」。另有匿名美國官員透露，攻擊是發生在當地時間上午10時後，且前後持續長達5小時，船隻先後遭到飛彈、無人機攻擊。

美軍中央司令部指出，卡尼號發現一枚飛彈從「青年運動」控制的地區朝懸掛巴哈馬（Bahamas）國旗的貨船「團結探索號」（Unity Explorer）發射，飛彈朝船附近射，不久後卡尼號擊落一架從葉門飛來的無人機。不過在相隔半小時後，「團結探索號」遭飛彈擊中，卡尼號在回應求救信號時，又擊落另一架來襲的無人機，並指「團結探索號」回報飛彈造成輕微損壞。

另外兩艘懸掛巴拿馬國旗的貨船，也遭到飛彈襲擊，其中一艘回報有一些損壞，但無人員傷亡；另一艘則是回報沒有重大損壞。且在協助貨船的同時，卡尼號又擊落第三架朝其飛來的無人機。美軍中央司令部認為，他們有充分的理由相信，這些攻擊雖然是由「青年運動」發動的，但完全是伊朗促成的。美國將考慮「一切適當的反應」。

青年運動則是聲稱，他們在葉門海岸攻擊兩艘船，在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait，連接紅海和亞丁灣的戰略水道）展開針對以色列船隻的軍事行動，並以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船。青年運動強調，葉門武裝部隊將繼續阻止以色列船隻航行紅海和亞丁灣（Gulf of Aden），直到以色列停止對加薩走廊的侵略。他們向所有以色列船隻或與以色列有聯繫的船隻發出警告，如果他們違反此規定，都將成為合法的攻擊目標。不過在聲明中並未提及美國軍艦。

「青年運動」發言人薩里（Yahya Saree）也指出，其中一艘船是「團結探索者」號，該船由一家英國公司擁有，其中包括居住在以色列的翁加爾（Dan David Ungar）。以色列媒體方面則確認，翁加爾是以色列航運億萬富翁亞伯拉罕‧翁加爾的兒子。

「青年運動」聲稱，他們在葉門海岸攻擊兩艘船，並以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船。圖為「青年運動」成員，示意圖。（路透）

「青年運動」聲稱，他們在葉門海岸攻擊兩艘船，並以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船。圖為「青年運動」成員，示意圖。（路透）

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