12歲女兒退學當全職網紅 媽媽贊成「支持夢想」

澳洲網紅克拉克近日在1檔播客節目中透露自己12歲的女兒預計將在明年退學，專注成為1名職業網紅。（圖截自Instagram「kat_clark_」）

2023/12/02 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲知名網紅克拉克（Kat Clark）近日在播客節目上透露自己計畫明年讓自己12歲的女兒退學，成為1名全職網紅，許多網友在聽到這則消息時紛紛表示不理解她的決定，認為12歲應該在學校接受教育而不是成為全職網紅。

根據《紐約郵報》 報導，克拉克近日在播客節目「It’s All Her」中表示自己的職業為她們全家人的生活帶來了巨大的改變。她在節目中提到，「自從成為網紅以來我經常需要飛往雪梨出差，所以朝九晚五、週一到週五的學校教育並不適合我們」。她表示，這種生活方式的改變導致女兒經常缺課，所以她才在和女兒共同商議後，決定讓孩子用在家自學的方式代替去學校上學。

請繼續往下閱讀...

許多網友對於克拉克要女兒退學成為全職網紅的決定感到相當不解。有網友認為讓12歲的小孩退出正規教育，轉而在社群媒體上從事不穩定且受到嚴格審查的職業是非常令人擔憂的；反之也有支持者認為克拉克能夠支持女兒去追求成為網紅的夢想，同時也透過在家自學的方式讓女兒能夠兼顧學業是非常聰明的做法，稱讚她是1位好媽媽。

節目播出後，克拉克也在TiKTok上發布影片回覆那些質疑她作法的網友們。她表示，如果他們發現在家自學對女兒來說並非最好的方法，那她會很樂意讓女兒重返校園。「如果我的女兒想成為律師、醫生或外科醫生，那麼我們仍然會鼓勵她去上學。但目前這並不是她的目標」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法