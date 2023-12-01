為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

曾多次來台治療 「穿山甲人」張四妹過世享壽76歲

罹患先天性魚鱗病、被稱為「穿山甲人」的馬來西亞華人張四妹日前因病情惡化過世，享壽76歲。（中央社）

罹患先天性魚鱗病、被稱為「穿山甲人」的馬來西亞華人張四妹日前因病情惡化過世，享壽76歲。（中央社）

2023/12/01 13:36

〔中央社〕罹患先天性魚鱗病、被稱為「穿山甲人」的馬來西亞華人張四妹日前因病情惡化過世，享壽76歲。

張四妹是板層狀先天性魚鱗癬症患者，因罹患先天性魚鱗病，從小沒有眼簾，眼睛永遠張開，同時要忍受全身皮膚不斷因龜裂而層層脫落痛苦，曾多次赴台灣治療。

根據光明日報等馬來西亞媒體報導，張四妹於11月30日下午在寄宿的淡邊迪沙博邁花園慈心安老院過世。

報導引述淡邊神燈一族福利協會發起人許金水表示，張四妹一年前多次進出麻六甲及淡邊醫院，她由於內臟衰竭，加上身體虛弱，已無法走動。

報導指出，張四妹在一個月前病情惡化，不料於11月30日過世。

張四妹治療前由於長相怪異，35歲前始終躲在家裡的小茅屋，過著與世隔絕生活，直到作家柏楊到馬來西亞發現她，並在媒體披露這件事，在善心人士協助下抵達台灣，接受長庚醫院免費治療，終獲新生。

張四妹於1996年第二度來台接受追蹤治療，當年台塑集團董事長王永慶也和張四妹見面，張四妹高興的抱住他連聲感謝。

柏楊於1982年撰文「穿山甲人」介紹張四妹的處境，形容她像穿山甲轉世，沒有眼簾而無法闔眼睡覺，皮膚沒有毛孔，全身厚皮脫屑，龜裂如魚鱗，皮膚乾枯要泡在水裡。

罹患先天性魚鱗病、被稱為「穿山甲人」的馬來西亞華人張四妹日前因病情惡化過世。（中央社）

罹患先天性魚鱗病、被稱為「穿山甲人」的馬來西亞華人張四妹日前因病情惡化過世。（中央社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柏楊遺孀銀行保險箱千萬珠寶遺失？ 警陪同察看無短少、虛驚一場
2023/03/21 17:52

柏楊遺孀銀行保險箱千萬珠寶遺失？ 警陪同察看無短少、虛驚一場
柏楊遺孀稱不再發行「醜陋的中國人」 作家點出這些巧合
2021/11/21 12:35

柏楊遺孀稱不再發行「醜陋的中國人」 作家點出這些巧合

臺東慢食節《未來餐桌》到臺北
自由開講》《醜陋的中國人》真的不能看嗎？
2021/11/14 12:10

自由開講》《醜陋的中國人》真的不能看嗎？
【藝術文化】10年回首憶柏楊 學界讚實踐型知識分子
2018/04/30 06:00

【藝術文化】10年回首憶柏楊 學界讚實踐型知識分子

「錢」進2024！解鎖財務未來趁現在
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播