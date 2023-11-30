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網紅拍照亂象迭起 日本知名拉麵店明文禁拍照錄影上傳IG、YT

日本知名拉麵店「拉麵二郎」明文公告，表示未來店內嚴禁拍照及錄影，更不得上傳到IG或YouTube。（示意圖。）

日本知名拉麵店「拉麵二郎」明文公告，表示未來店內嚴禁拍照及錄影，更不得上傳到IG或YouTube。（示意圖。）

2023/11/30 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕現代許多網紅經營自媒體，常需要「打卡踩點」美食餐廳，除了拍攝食物，也常需要使用腳架才能拍攝出店內的景象，但有時這些拍攝行為卻沒有經過店家同意。為了杜絕拍照亂象，對此，日本知名拉麵店「拉麵二郎」（ラーメン二郎）明文公告，表示未來禁止在店內拍照攝影，更不能將影音內容上傳IG或YouTube。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，位於日本東京的「ラーメン二郎」府中店，近日在X平台上貼出公告，表示為了杜絕在店內拍照及攝影所造成的困擾，未來將拒絕一切IG、Youtube等影像的拍攝，若私自發佈將會要求刪除。店家也補充，同時禁止拍攝店內員工及顧客，僅接受拍攝自己的餐點。

拉麵二郎的律師金子正志表示，許多網紅未經許可在店內拍攝，影片內還出現其他顧客人臉，甚至上傳到IG或YouTube，此類事件層出不窮，造成店家諸多不便，所以才做出「全面禁止攝影」公告來遏止這些行為。據了解，2020年12月，就有知名YouTuber未經許可擅自拍攝店內，遭到店家的抗議，最終選擇下架影片。

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