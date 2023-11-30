女子網戀奔現以為被放鴿子 實情竟是餐廳的陰謀

美國1名女子近日在TilTok上分享自己誤以為在奔現時被放鴿子，實際上是落入餐廳騙局的故事。（圖截自TilTok「@paretay」）

2023/11/30 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕33歲美國女子帕爾（Taylor Paré）近日在個人TilTok帳號上發表1段影片，她在影片中分享她近日在交友軟體上和聊天對象約了餐廳見面吃飯，最後卻被放鴿子的故事。事後帕爾在看臉書時發現有人在同一家餐廳有同樣遭遇，她才驚覺事實上跟她在交友軟體上聊天的對象可能根本就是餐廳業主，而目的就只是為了讓她到餐廳消費，讓帕爾感到相當生氣。

根據《紐約郵報》 報導，帕爾在TilTok影片中講到，她當時在交友軟體上和對方配對成功後，對方便馬上提出想到1間特定的餐廳見面吃飯，而帕爾也對他直接的態度感到非常滿意，「我對於他沒有邀請我去他的公寓或一些骯髒的酒吧這件事非常有好感，於是我就答應他了」。不料帕爾在約定時間抵達該間餐廳後卻遲遲等不到她「素未謀面」的男友，而且當帕爾試圖交友在交友軟體上試圖連絡男子時，聊天介面卻顯示兩人無法配對，對方的帳號直接消失不見。

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帕爾在影片中表示，她當下只是覺得被放鴿子並且無緣無故支出了一筆不小的餐費，並沒有聯想到這一切背後可能有甚麼內幕，直到幾天後她在臉書社團上看到有1名女性也發文分享了與自己在同一家餐廳有幾乎一模一樣的經歷，帕爾才驚覺她們極有可能都被餐廳業主騙了，其實見面約會根本只是幌子，對方真正的目的是要讓這些玩交友軟體的用戶到餐廳消費。

她最後在影片中也感嘆說，「在這個充滿混亂的世界裡，我們必須準確知道我們得到了甚麼，是一個男人還是一頓飯。現在紐約女性不只要提防男人的謊言，也要提防餐廳的騙局」。

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