美司法部門：印度官員跨境刺殺美國錫克教徒

曼哈頓聯邦檢察官威廉斯29日表示，1名印度官員策劃了在美國境內殺害錫克教分離主義分子的陰謀。（路透資料照）

2023/11/30 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部門29日宣布，1名印度政府官員策劃了在美國境內殺害錫克教分離主義分子的陰謀，所幸並未成功。該錫克教徒目前為美國公民。

據《路透》報導，曼哈頓聯邦檢察官辦公室指稱，52歲的嫌犯古普塔（Nikhil Gupta）與負責情治工作的印度政府官員合作，意圖暗殺尋求在印度西北部建立錫克教獨立國家的紐約市居民。

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檢察官辦公室沒有公布印度官員及錫克教目標的姓名，僅表示後者為印度裔美國公民。此前1名美國官員透露，陰謀目標為潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun），擁有美國和加拿大雙重國籍。

古普塔今年6月遭捷克政府逮捕，將引渡至美國受審。曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中表示：「被告密謀在紐約刺殺1名印度裔美國公民，被害人公開主張為錫克教徒建立主權國家。」

針對涉案印度官員，起訴書將其描述為印度政府負責「安全管理」、「情報」的「外勤高級官員」，「他從印度指揮了這一陰謀」。

拜登政府上週強調，美國當局阻止了殺害美國錫克教分離主義分子的陰謀，並對印度政府發出警告，擔心新德里參與其中。

1名美國高級官員29日表示，拜登已指示中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）聯繫印度情治機構，稱「我們不會容忍此類行動，將追究涉案人士的全部責任」。

這名不願具名的官員同時指出，拜登曾在20國集團（G20）峰會期間，當面向印度總理莫迪提及此事；美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾與印度外交部長談論此一案件。

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