耶誕市集巧克力含毒品成分？英國孩童吃下異常亢奮 家長嚇壞了

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名父親日前帶孩子們到耶誕市集的攤位購買巧克力,沒想到孩子們吃下後沒多久就出現亢奮、噁心、想吐等症狀,懷疑是在巧克力內摻入毒品販售,目前當地警方與食品標準局正在合作進行調查。

據每日郵報報導,英國一名父親伊恩·戈德伯(Ian Godber)在25日帶著四名孩子到諾丁漢郡(Nottinghamshire)曼斯菲爾(Mansfield)的一處耶誕市集,在攤位上買了名叫Cali-Gold的巧克力,不料孩子們吃下後,身體狀況出現異常。

伊恩透露,孩子吃下巧克力後沒多久,都出現亢奮、噁心、想吐,眼睛一直睜大等症狀,「我最小的兒子受到的影響更嚴重,我的四個孩子都睜大了眼睛,感到噁心和頭暈」伊恩非常擔心孩子們的生命安全,就趕緊打電話向醫護人員求助,並將孩子們送往急診室。

而該攤位販售Cali-Gold巧克力的63婦女,遭懷疑使用有毒物質而被捕,不過警方表示,目前沒有證據支持巧克力含有任何非法藥物的說法,將進一步調查釐清。

食品標準局事件負責人表示,「我們正在與地方當局、英國健康安全局和諾丁漢郡警方合作,調查因食用Cali-Gold巧克力而患病的事件,如果您從諾丁漢郡的曼斯菲爾德市集購買了Cali-Gold巧克力,應該將這款巧克力交給警方,如果出現症狀,應該立即向醫療院所求助。」

