耶誕市集巧克力含毒品成分？英國孩童吃下異常亢奮 家長嚇壞了

多名孩童吃下耶誕市集的巧克力後，出現亢奮、噁心和頭暈等症狀。（翻攝自X）

2023/11/29 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名父親日前帶孩子們到耶誕市集的攤位購買巧克力，沒想到孩子們吃下後沒多久就出現亢奮、噁心、想吐等症狀，懷疑是在巧克力內摻入毒品販售，目前當地警方與食品標準局正在合作進行調查。

據每日郵報報導，英國一名父親伊恩·戈德伯（Ian Godber）在25日帶著四名孩子到諾丁漢郡（Nottinghamshire）曼斯菲爾（Mansfield）的一處耶誕市集，在攤位上買了名叫Cali-Gold的巧克力，不料孩子們吃下後，身體狀況出現異常。

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伊恩透露，孩子吃下巧克力後沒多久，都出現亢奮、噁心、想吐，眼睛一直睜大等症狀，「我最小的兒子受到的影響更嚴重，我的四個孩子都睜大了眼睛，感到噁心和頭暈」伊恩非常擔心孩子們的生命安全，就趕緊打電話向醫護人員求助，並將孩子們送往急診室。

而該攤位販售Cali-Gold巧克力的63婦女，遭懷疑使用有毒物質而被捕，不過警方表示，目前沒有證據支持巧克力含有任何非法藥物的說法，將進一步調查釐清。

食品標準局事件負責人表示，「我們正在與地方當局、英國健康安全局和諾丁漢郡警方合作，調查因食用Cali-Gold巧克力而患病的事件，如果您從諾丁漢郡的曼斯菲爾德市集購買了Cali-Gold巧克力，應該將這款巧克力交給警方，如果出現症狀，應該立即向醫療院所求助。」

We are warning people not to eat ‘Cali-Gold’ chocolate bars that have been on sale in the Nottinghamshire area. This follows police reports of people falling ill after consuming this product.



For more info: https://t.co/t6zdlxzgtu#Nottinghamshire #CaliGold pic.twitter.com/2Nch7zJkq2 — Food Standards Agency （@foodgov） November 27, 2023

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