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《運動畫刊》遭爆刊登AI作品 連作者資訊都用AI生成

外媒27日爆料，《運動畫刊》今年夏天有多篇產品評論疑似是透過AI自動生成，從作者經歷到內容都是，圖為《運動畫刊》資料照。（美聯社）

外媒27日爆料，《運動畫刊》今年夏天有多篇產品評論疑似是透過AI自動生成，從作者經歷到內容都是，圖為《運動畫刊》資料照。（美聯社）

2023/11/29 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕《運動畫刊》數十年來以高品質體育新聞與文章聞名全球，深受數百萬讀者喜愛，但近期《運動畫刊》卻深陷AI風暴，科技媒體《Futurism》27日爆料，《運動畫刊》今年夏天有多篇產品評論疑似是透過AI自動生成，產出評論的作者是奧爾蒂斯（Drew Ortiz），其大頭照可以在生成式AI圖庫網站上找到，該作者在社群媒體上毫無使用痕跡，也完全查不到其他作品。

綜合外媒報導，科技媒體《Futurism》就AI作者一事詢問《運動畫刊》，經營《運動畫刊》的「艾瑞納集團」（The Arena Group）發言人表示，產品評論文章是由第三方行銷機構廣告商務公司（AdVon Commerce，暫翻）提供，目前廣告商務公司否認這些作者是AI生成，強調之所以會用假名是為了保護作者隱私。

外媒調查顯示，《運動畫刊》出問題的產品評論文章作者奧爾蒂斯，從作者經歷、姓名到照片，似乎全部都是AI生成，查不到任何「活生生」的足跡，網路足跡也沒有，有《運動畫刊》員工匿名向《Futurism》透露，奧爾蒂斯不是《運動畫刊》唯一一位AI作者，甚至透露，《運動畫刊》內的確有幾篇文章都是AI生成產出。

目前《運動畫刊》內所有AI生成的內容都已經從網站上消失，「艾瑞納集團」也已經終結與廣告商務公司的合作關係，「艾瑞納集團」強調，他們對於這些指控感到震驚，並對於讓讀者感到不被尊重而道歉，無法接受廣告商務公司以保護作者隱私為由而逕自使用假名，並稱會持續進行內部調查。

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