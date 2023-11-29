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北韓關孟加拉、民主剛果使館 10月以來已關7處

從10月至今，北韓已經收掉7家駐外機構。（路透）

從10月至今，北韓已經收掉7家駐外機構。（路透）

2023/11/29 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外交勢力縮減，北韓本月20日已關閉駐孟加拉使館，此外，剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，下簡稱民主剛果）外交部發言人近日表示，北韓駐民主剛果使館也將關閉，後續業務轉由北韓駐衣索比亞使館負責，根據南韓媒體《韓聯社》統計，10月以來，北韓已關閉7家駐外使館。

根據《韓聯社》報導，孟加拉媒體29日揭露，北韓20日已關閉駐孟加拉使館，雙方於1973年建立外交關係，孟加拉駐中國兼任駐北韓大使強調，北韓關閉使館不會對孟加拉造成影響，兩國沒有貿易往來，孟加拉本身也沒有在北韓設立使館。除孟加拉外，民主剛果外交部發言人28日指，北韓也將關閉民主剛果使館，北韓與民主剛果於1964年建交，長期以來保持友好關係，北韓曾參與民主剛果金礦開採並向該國輸出武器。

《韓聯社》指出，從10月至今，北韓已經收掉7家駐外機構，包含烏干達、尼泊爾、安哥拉、孟加拉、香港領事館、西班牙、民主剛果等，北韓方面稱收掉使館是為了重新布局外交勢力，拉高北韓涉外事務的工作效率，不過，比較多的分析觀點認為，北韓因為制裁加劇，駐外機構難以維持營運經費，才會收掉使館。

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