施壓！中國逮捕日企高管 日本大使親自入監探視

日本駐中國大使垂秀夫28日在北京，探視了遭中國拘留的日籍男子。（圖片擷自日本外務省官網）

2023/11/29 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本駐中國大使垂秀夫28日探視了遭中國拘留的日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）日籍男性高管，這是首度有大使親自探視。該名日籍男子今年3月被控從事間諜活動，遭北京市安全局扣留。

據《共同社》報導，日本政府消息人士透露，男子的健康狀態並無問題。本次由大使出面探視，旨在向中國表明對此事的高度重視，展現要求盡快釋放的態度。

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這已是日方對該男子實施的第8次領事探視，此前均由北京的日本使館人員實施。垂秀夫28日在北京與其直接會面，同行醫務官檢查了該男子的健康狀態。

日本首相岸田文雄16日在美國舊金山與中國國家主席習近平舉行會談時，要求盡快釋放包括該男子在內的被拘日本人。日本政府正與男子家人聯絡，提供所需支援。

該男子今年3月結束任期即將返國前，因涉嫌違反《反間諜法》和《刑法》，先被中國國家安全部門拘留，10月遭正式逮捕。該男性年約50餘歲，是日商安斯泰來製藥的資深派駐人員。他還擔任過由在華日企組成的「中國日本商會」要職。

中國外交部發言人毛寧10月19日在例行記者會中表示，「這名日本公民因為涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取了刑事強制措施。中國是法治國家，會依法處理有關案件，也會依法保護當事人的各項合法權益」。

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