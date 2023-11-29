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中國變了！英相蘇納克：英中黃金時代一去不返

英國首相蘇納克強調，中國已經改變，英國與中國關係的「黃金時代」已經一去不返。（歐新社）

英國首相蘇納克強調，中國已經改變，英國與中國關係的「黃金時代」已經一去不返。（歐新社）

2023/11/29 06:09

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）本月中旬任命前首相卡麥隆（David Cameron）擔任外交大臣，引發外界對於英國的中國政策是否轉向的揣測。蘇納克27日強調，儘管卡麥隆重返政壇，但英中「黃金時代」已經一去不復返。

蘇納克在倫敦舉行的第二屆全球投資峰會上強調，英國政府對中國的立場已然改變，「考慮到中國已經改變，當前英國的戰略發展是正確的」。

蘇納克表示，英國對中戰略可以概括為「保護」（protect）、「結盟」（align）與「接觸」（engage）3種方式。他以去年上路的新版「國家安全和投資法」為例指出，政府可以阻止外資進入敏感產業，保護英國免受風險的影響。而為了確保英國與盟友立場一致，他花了很多時間和美國、澳洲及日本溝通討論。

蘇納克表示，與中國「接觸」也很重要，因為不管喜歡與否，中國是全球經濟生活不可或缺的一部分，而無論是氣候變遷、人工智慧監管、全球公衛或總體經濟穩定問題，「若不與中國合作，世界上最大的問題就無法解決」。

卡麥隆近日也向英國廣播公司（BBC）表示，世界已經改變，中國比以往更具侵略性、強勢獨斷，並行使「戰狼外交」，因此「安全」與「保護」如今是英國對中政策的重點。

卡麥隆所謂的「世界已經改變」，是指他在2010年至2016年間擔任首相以來，世界局勢的巨大變化。卡麥隆在首相任內與財政大臣歐斯本（George Osborne）合力推動英中關係「黃金時代」，卸任後則涉入「一帶一路」倡議投資建設案，引發部分英國國會議員質疑。

英國國會情報暨安全委員會7月間發布「中國報告」，提到中國在英國持續進行政治影響力投資，卡麥隆便是案例之一。

但卡麥隆為自己當年的中國政策辯護，強調他在首相任內最重要的任務，就是讓英國經濟再度成長、貿易再度活絡、協助遍布全球的英國企業。即使在今天，英國依然必須與北京接觸互動，因為中國人口占全球5分之1，且為解決全球重大議題，不能沒有中國參與。但英國現在有必要更周密謹慎地與盟友協調一致，以確保能對抗來自中國的任何有害威脅。

卡麥隆指出，中國在維吾爾族人權、香港等議題上，變得更咄咄逼人，「這就是為什麼安全與保護是我們政策中如此重要的一部分」。他認同當前英國政府的對中政策「符合現實且就事論事」。

蘇納克在去年上任後的首次重要外交政策演說中，就曾表示英中關係的「黃金時代」已經終結，但其中國政策仍令外界感到游移不定。例如，蘇納克並未兌現關閉孔子學院的選舉承諾，又派遣多名官員出訪中國，邀請中國出席由英國主辦的人工智慧峰會等。

英國外交大臣卡麥隆曾在首相任內推動英中關係「黃金時代」發展，但他也強調，世界已經改變，中國比以往更具侵略性、強勢獨斷，並行使「戰狼外交」，因此「安全」與「保護」如今是英國對中政策的重點。（路透）

英國外交大臣卡麥隆曾在首相任內推動英中關係「黃金時代」發展，但他也強調，世界已經改變，中國比以往更具侵略性、強勢獨斷，並行使「戰狼外交」，因此「安全」與「保護」如今是英國對中政策的重點。（路透）

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