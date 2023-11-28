防範俄國非法移民攻勢 芬蘭週四起全面關閉東部邊界

芬蘭總理歐爾波宣布，芬蘭週四起將關閉與俄羅斯的邊境。（法新社）

2023/11/28 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭政府今（28）日宣布，芬蘭週四起將全面關閉與俄羅斯的邊界，為期2週，以避免近來非法移民自俄羅斯湧入的情況一再上演。

綜合《法新社》、《路透》報導，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）在記者會上表示：「政府今日決定關閉東部邊境的所有邊界過境點。」芬蘭內政部長蘭塔寧（Mari Rantanen）補充說，這項措施將在週四午夜起生效，並將持續至12月13日。

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芬蘭邊防衛隊指出，11月起至今，已有約900名非法移民從俄羅斯跨越國界，來到芬蘭尋求庇護，這些人來自肯亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞、葉門等國家，相比先前平均單日不到1名移民入境，人數顯著增加。

芬蘭政府近期表示，由於芬蘭與美國加強了國防領域的合作，俄羅斯因此煽動移民湧向芬蘭，作為報復手段，不過克里姆林宮予以否認。

歐爾波昨日指出，芬蘭已經掌握有關俄羅斯政府協助這些移民的情報，儘管芬蘭先前已關閉了大部份過境點，但俄羅斯國內還是有許多人正在趕往芬蘭邊境。歐爾波稱：「這是俄羅斯的影響力行動，我們不接受。」

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