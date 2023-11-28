Meta靠臉書IG誘兒少上癮 內部文件曝刻意利用兒童大腦弱點

美國41州與華盛頓哥倫比亞特區起訴社群巨頭Meta，控臉書、Instagram平台上的功能，可能讓兒童、青少年上癮，危害心理健康。（路透）

2023/11/28 20:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕旗下擁有臉書、Instagram等社群網站的Meta公司，10月遭美國41州及哥倫比亞特區起訴，指控該公司刻意將產品打造成具有成癮性，對青少年有害。上週公布的起訴書全文更披露，Meta內部文件證實該公司刻意利用未成年人大腦的弱點來設計產品，且蓄意允許未成年人保留帳號。

美國33州檢察長10月在加州提起訴訟，指Meta為了利潤，蓄意設計某些功能，使兒童與青少年沉迷其中，加劇其心理健康危機，並經常在未經父母的同意下，收集13歲以下兒童數據，已違反聯邦法律。另外8個州與華盛頓哥倫比亞特區則分別在自己的屬地提起訴訟。

請繼續往下閱讀...

起訴書先前遮蔽敏感內容，11月22日全文公開，披露更多詳情，例如檢方指控Meta利用高操控性能演算法和技術工具，傷害年輕用戶，並蓄意使用這些技術來吸引用戶並維持黏著度，同時替廣告商蒐集個人資料，包括未依法取得家長同意就蒐集兒童個資。

提出訴訟的州檢察長來自加州、威斯康辛州等地，他們在233頁訴狀中指稱，兒童與青少年欲罷不能使用臉書或Instagram，可能導致身心傷害，Meta一份2020年的內部簡報也顯示，該公司利用青少年大腦未完全發育而「易於衝動、受到同儕壓力，並可能產生有害冒險行為」的心理弱點來打造產品。

這份內部簡報說，「青少年對於『令人愉悅』的多巴胺效應，胃口是無止盡的」，而該公司現有的產品已經很能提供觸發多巴胺的刺激。「每當我們的青少年用戶看到意料之外的內容，他們的大腦就會給他們一劑多巴胺。」多巴胺是一種腦內分泌，是一種腦內的「獎勵措施」，能帶來愉悅感，也與人的上癮有關聯。

根據Meta的規定和美國聯邦法律，未滿13歲兒童一概禁止使用該平台。起訴書指控Meta默許未成年人使用臉書和Instagram，就算被檢舉，也沒有禁止這些帳號，還是繼續蒐集資料。Meta估計該公司在美國就有多達400萬未成年用戶，還做出圖表，「吹噓 Instagram如何滲透了11歲和12歲人口群體」。

Meta發言人27日回應稱，Meta致力於為青少年提供安全、積極的網路體驗，「這份訴狀用選擇性引述，以及精挑細選的文件曲解我們的工作。」

另一方面，Meta在最新一輪隱私訴訟中敗訴，聯邦法官27日裁定，美國監管機構聯邦貿易委員會（FTC）可以尋求減少這家社媒巨擘從18歲以下用戶賺取的收入。

5月間，FTC提議禁止Meta透過過其收集的青少年用戶的數據獲利，指責該公司誤導家長，並多次違反2020年的一項私隱保護令。在FTC之前對Meta的私隱作法進行調查後，該公司於2019年同意支付50億美元（約新台幣1573億元）民事罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法