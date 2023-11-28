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緊張情勢升高 北韓板門店「共同警備區」官兵恢復攜槍

北韓駐板門店「共同警備區」官兵恢復攜槍，圖為2017年1月，一名聯合國軍司令部士兵，看著北韓士兵走向板門店兩朝分界。（法新社檔案照）

北韓駐板門店「共同警備區」官兵恢復攜槍，圖為2017年1月，一名聯合國軍司令部士兵，看著北韓士兵走向板門店兩朝分界。（法新社檔案照）

2023/11/28 16:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕在北韓宣布全面廢除《919軍事協議》後，北韓便著手復原軍事界線最前方的監視哨所，最新消息傳出，北韓派駐兩韓邊境板門店「共同警備區」（JSA）的官兵，已開始攜帶手槍，不過韓方人員仍維持非武裝狀態。

《韓聯社》28日報導，管轄共同警備區的聯合國軍司令部，正在嚴密關注北韓軍事動向，並研討因應措施，若北韓士兵繼續在共同警備區維持武裝狀態，韓方也有可能重新武裝。

南韓軍方27日公開軍隊監視設備所拍攝的照片，顯示北韓軍隊已著手恢復非武裝地帶（DMZ）的兵力及裝備，並正在設置監視所。

南北韓在2018年簽署「919軍事協議」後，雙方各自炸毀了DMZ 11個哨所中的10個，為降低緊張關係，僅留下一個具歷史意義或其他價值的哨所，北韓在DMZ的哨所，自此從160多個減少至150多個，南韓則從60多個減少至50多個。

北韓在21日成功發射軍事偵察衛星，南韓隨後在22日宣布暫停「919軍事協議」中部分條約，北韓對此大怒，並於23日表示將不會受《919軍事協議》約束，會立即全面恢復曾因協議而停止的陸、海、空軍所有軍事措施，宣布廢除該協議。

南韓軍方表示，南韓正密切關注北韓挑釁行為，並以加強韓美聯合防衛態勢為基礎，對北韓任何挑釁行為，都能立即、強力、徹底地因應。

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