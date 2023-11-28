驚！ 西南航空飛機準備起飛 男乘客大鬧打開緊急逃生門跳機

西南航空1架正在停機坪客機近日傳出意外，1名38歲男乘客從內部強行打開緊急逃生門，接著爬上機翼後跳下地面。示意圖，圖與新聞人物無關。（美聯社）

2023/11/28 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕西南航空1架在停機坪準備起飛的客機近日傳出意外，1名38歲男乘客從內部強行打開緊急逃生門，接著爬上機翼後跳下地面，事發時飛機處於靜止狀態，尚未離開登機口，該男即刻遭機場地勤工作人員攔下，當地警方表示，推測該男患有精神疾病，已被送往醫院診斷治療。

綜合外媒報導，38歲不願具名男子當地時間26日晚上8時許搭乘西南航空編號3172航班，預計從紐奧良路易阿姆斯壯國際機場飛往哈茨菲爾德–傑克遜亞特蘭大國際機場，孰料該男突然從內部打開緊急逃生門後，爬上飛機機翼跳下地面，機場地面人員見狀緊急上前攔下並通報警方求助。

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傑佛遜堂區警長辦公室指出，警員緊急抵達現場，發現肇事男子神智不清、語無倫次，推測可能患有精神疾病，目前已送往醫院診斷治療；經查當時飛機尚未離開登機口，靜止待在停機坪，男子身上或客艙內皆未找到任何爆裂物和任何類型武器，且這起事件無人受傷，預計男子不會面臨任何刑事控訴。

西南航空發言人回應，對於航班和地勤人員迅速行動表達讚賞，同時對客戶帶來不便表示歉意，事發後公司已另外派出1架客機協助旅客前往目的地亞特蘭大。

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