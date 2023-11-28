科幻片情節！她搭乘Google無人計程車 「心臟差點跳出來」

旅遊作家凱瑟爾（Jo Kessel）日前透過應用程式叫了「Waymo」的無人駕駛計程車，並將搭乘過程拍成影片上傳至社群平台。（圖擷自「GO WITH JO」YouTube頻道）

2023/11/28 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕Google旗下電動車「Waymo」今年8月在舊金山正式推出租借無人駕駛計程車服務，旅遊作家凱瑟爾（Jo Kessel）日前透過應用程式叫了「Waymo」的無人駕駛計程車，並將搭乘過程拍成影片上傳至社群平台，她直呼「心臟差點跳出來了！」消息曝光引許多網友熱烈討論。

根據《每日郵報》報導，凱瑟爾本月20日在YouTube上傳1段影片，內容提及她使用手機應用程式叫車，等待5分鐘左右後出現1台捷豹汽車抵達，接續使用該叫車應用程式打開車門。畫面可見，車頂上方有個閃耀炫目的旋轉燈，車頭和車尾皆設有感測器；凱瑟爾坐進副駕駛座後，用手指點擊前方螢幕「開始駕駛」，這台汽車就開始自動行駛。

請繼續往下閱讀...

凱瑟爾坦言，「出發前心臟差點跳出來！」由於舊金山有許多丘陵，路程會有很多起伏和陡峭的坡度，因此出發前擔心無人計程車能夠平穩煞車嗎？煞車會不會很急？然整趟體驗相當安全平穩。公開畫面可見，「Waymo」無人計程車在轉彎時，方向盤會持續自動轉動，紅燈也會停車等到變成綠燈再上路。

凱瑟爾提及，她搭乘這台「Waymo」無人計程車限制時速每小時20英里（約32公里），煞車時也相當穩定，「比起真人駕駛的計程車，無人計程車似乎更為安全，身為女性將不須擔心與男性司機共處車內，往返40分鐘路程僅需24美元（約新台幣755元）、不須給小費，價位合理」。

報導稱，Google旗下的自動駕駛出租車公司「Waymo One」花費超過15年研發，試駕超過2000萬英里，今年8月正式獲准舊金山向付費公眾提供服務，未來將接續在洛杉磯、德州奧斯汀推出無人計程車服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法