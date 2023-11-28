搶救葉門叛軍劫持油輪 五角大廈：中國軍艦收到求救沒回應

美國國防部中央司令部公布美艦救援貨輪細節。圖為美艦梅森號。（路透）

2023/11/28 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕貨輪「中央公園號」（Central Park）26日在亞丁灣遭到葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，又稱胡賽武裝）劫持，美軍驅逐艦出手救援，隨後遭到「青年運動」發射彈道飛彈反擊。美國國防部透露，當時有正在執行「反海盜任務」的中國軍艦在附近巡航，但中國軍艦未回應貨輪的求救訊號。

貨輪「中央公園號」隸屬知名以色列商人歐佛（Eyal Ofer）擁有的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）。

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根據美國《CNN》報導，美國國防部發言人、空軍准將帕特．萊德（Pat Ryder）指出，在貨輪「中央公園號」發出求救信號後，美軍驅逐艦伯克級神盾驅逐艦「梅森號」（USS Mason）前往救援。萊德表示，依照國際海事規範，當求救信號出現時，附近的所有船隻都必須提供協助，但當時事發現場附近有3艘中國海軍軍艦，他們並沒有做出回應。萊德指出，這些中國軍艦是因為「反海盜任務」而在亞丁灣海域出現，「但他們沒有回應」。

美國國防部中央司令部（USCENTCOM）在一份聲明中公布美艦救援貨輪的詳細過程，「梅森號」以及在執行反海盜任務的盟軍船隻26日晚間收到求救信號，抵達現場後要求劫持貨輪的武裝份子棄船，5名武裝份子隨後下船，試圖搭乘小船逃離，梅森號隨後派遣人員乘船追捕，最後拘捕武裝分子。

而在27日凌晨1點41分時，有2枚彈道飛彈從「青年運動」控制的地區發射，並向梅森號和貨輪的大致位置飛來，飛彈最後落在距離船隻10海浬的亞丁灣海域。針對此事，萊德27日拒絕透露飛彈是否「瞄準」梅森號和貨輪，僅表示當時梅森號追蹤飛彈時，並沒有試圖將其擊落，而是讓它直接往海面飛去。

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