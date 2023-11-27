搜刮性割韭菜！ 河南翁賣50元茼蒿遭重罰24.5萬

中國河南傳出一名賣菜老翁因蔬菜農藥超標，遭重罰人民幣5.5萬元。示意圖。（法新社）

2023/11/27 23:59

〔編譯魏國金／台北報導〕中國各地政府財政吃緊，開罰單成了重要的開源管道，繼北京傳出一家包子店賣豆花遭重罰人民幣1.5萬元（台幣6.67萬）罰款後，河南也出現一名70多歲賣菜老翁，被當地市監局以農藥超標為由重罰5.5萬人民幣（台幣24.5萬），而市監局檢驗的茼蒿菜僅賣12元人民幣（台幣53元）。

根據微博貼文指出，河南省駐馬店70多歲儲姓老翁幾個月前妻子中風，高昂的醫藥費使積蓄幾近耗盡。為了賺取醫藥費，他打零工、撿破爛，直到聽聞鄰居說，向菜農買菜價格比市場便宜不少，因此他從菜農買了30斤的菜來賣，該批菜讓他賺了人民幣20多元，內心歡喜的他自此改行賣菜。

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文章說，在一次賣菜的過程中，市監局人員向他要了一把茼蒿，表示要回去檢驗是否有農藥殘留。他沒多想就給了菜，第二天市監局人員告知他農藥殘留超標，罰款人民幣5.5萬元。

該文說，儲大爺收到罰單哭訴道：「我只賣12元的茼蒿，卻罰我5.5萬元？我哪有錢啊，我老伴腦梗躺在床上，每天要吃藥，每個月要複查，每天賺的都不夠買藥。我去收菜的時候，眼睛也看不出來菜有問題，進貨後沒有給菜打藥，你們要罰款也是罰菜農啊」！

儲翁多次求情未果，因此向法院控告市監局，希望該單位撤回罰款，不過法院審理認為，蔬菜超標是事實，裁罰依法有據，因此判決儲翁敗訴，須按期繳納罰款，上訴後，二審維持原判。

網友留言說，「取樣不規範，沒有第三方證據表明檢驗結果和樣品之間的對應關係，完全存在栽贓嫁禍的可能性，應與翻案」、「無產階級的日子不好過」、「喪盡天良」。

一名山東人權律師接受自由亞洲電台訪問說，政府財政非常緊張之下，變相割韭菜、搜刮性罰款，「這樣做只會更嚴重的傷害中國經濟，損害公民對未來的期望」。

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