以哈停火將到期 以色列表態願延長5天

一名以色列男童先前被哈瑪斯挾持作為人質，此次獲釋後被他的父親緊緊擁抱。（法新社）

2023/11/27 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間為期4天的停火協議即將到期，不過以色列政府今（27）日表示，他們已設法通知哈瑪斯一項訊息：「延長停火的選擇」是開放的。若是哈瑪斯也願意配合，停火狀態可能會再延長5天。

《法新社》報導，以色列政府發言人李維（Eylon Levy）向媒體表示：「我們希望過了今晚之後，再接收50名人質，好將所有人帶回家。」他並補充說，清剿哈瑪斯的軍事行動會在停火結束後立刻恢復。

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根據以色列與哈瑪斯之間的停火協議的條款，只要哈瑪斯每讓10名人質重獲自由，停火狀態就能延長1天，而作為回報，以色列也要釋放3倍人數的巴勒斯坦囚犯。

也就是說，以色列若成功接回50名人質，停火狀態就能延長5天，且以色列須釋放150名巴勒斯坦囚犯。

一名消息人士向《法新社》表示，哈瑪斯方面已通知擔任調解者的卡達與埃及，他們有意願延長停火「2到4天」，「抵抗組織（指哈瑪斯）認為，屆時確保釋放20到40名以色列囚犯是有可能的。」

埃及安全官員週一透露，以哈雙方對於停火的延長機制有些分歧，哈瑪斯希望一次就延長4天，以色列則想要逐日延長，「調解者正在努力，確保能讓休戰與停火延長數天。」

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