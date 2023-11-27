超佛心！東京知名拉麵店歇業12年「復活」 一碗竟然只要21元！

位於日本東京的「八王子100円ラーメン」拉麵店，時隔12年重新開張，一碗招牌醬油拉麵竟然只要21元。（圖翻攝自八王子カメラマン｜ぺこはら_IG）

2023/11/27 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一家12年前歇業的老字號拉麵店近日重新開張，一碗招牌拉麵竟然只要100日圓（約新台幣21元），且該有的配料一樣都不少，復業以來每天都吸引一堆人上門光顧！

綜合日媒報導，這間名為「八王子100円ラーメン」的拉麵店，自1970年代就開始在東京都八王子市開店，主打招牌醬油拉麵一碗100日圓，40多年來都未調漲價格，深受民眾喜愛。該店於2011年宣布歇業，讓許多顧客相當錯愕，為回憶中的好滋味感到不捨。

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不過「八王子100円ラーメン」於本月26日又重新於八王子市開張，主打的還是100日圓醬油拉麵，昨天開幕首日，店家還沒營業，門外就有50多人在排隊。有當年就吃過這家拉麵的顧客感動表示，味道還是10多年前的味道，濃郁的湯頭有股淡淡的醬油味，雖然只要100日圓，但配料齊全，邊吃邊有回憶湧心頭。

47歲店家老闆青木貴宏表示，100日圓不會只有是開幕促銷期間才有這樣的超佛心價，而是永遠都是100日圓，不過因為現在原物料成本飛漲，他們家的拉麵麵條都是自己手工製作，叉燒也都切成如銀杏大小才有辦法壓低成本，平日限量100份，假日限量200份，他希望這間店能繼續成為八王子市的話題。

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