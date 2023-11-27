為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

超佛心！東京知名拉麵店歇業12年「復活」 一碗竟然只要21元！

位於日本東京的「八王子100円ラーメン」拉麵店，時隔12年重新開張，一碗招牌醬油拉麵竟然只要21元。（圖翻攝自八王子カメラマン｜ぺこはら_IG）

位於日本東京的「八王子100円ラーメン」拉麵店，時隔12年重新開張，一碗招牌醬油拉麵竟然只要21元。（圖翻攝自八王子カメラマン｜ぺこはら_IG）

2023/11/27 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一家12年前歇業的老字號拉麵店近日重新開張，一碗招牌拉麵竟然只要100日圓（約新台幣21元），且該有的配料一樣都不少，復業以來每天都吸引一堆人上門光顧！

綜合日媒報導，這間名為「八王子100円ラーメン」的拉麵店，自1970年代就開始在東京都八王子市開店，主打招牌醬油拉麵一碗100日圓，40多年來都未調漲價格，深受民眾喜愛。該店於2011年宣布歇業，讓許多顧客相當錯愕，為回憶中的好滋味感到不捨。

不過「八王子100円ラーメン」於本月26日又重新於八王子市開張，主打的還是100日圓醬油拉麵，昨天開幕首日，店家還沒營業，門外就有50多人在排隊。有當年就吃過這家拉麵的顧客感動表示，味道還是10多年前的味道，濃郁的湯頭有股淡淡的醬油味，雖然只要100日圓，但配料齊全，邊吃邊有回憶湧心頭。

47歲店家老闆青木貴宏表示，100日圓不會只有是開幕促銷期間才有這樣的超佛心價，而是永遠都是100日圓，不過因為現在原物料成本飛漲，他們家的拉麵麵條都是自己手工製作，叉燒也都切成如銀杏大小才有辦法壓低成本，平日限量100份，假日限量200份，他希望這間店能繼續成為八王子市的話題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
斥資逾2億整建 台南永康社教中心升級版演藝廳全新亮相
2023/11/24 21:24

斥資逾2億整建 台南永康社教中心升級版演藝廳全新亮相
日本第1高樓開業 東京「麻布台Hills」每年可吸引3千萬遊客
2023/11/24 20:21

日本第1高樓開業 東京「麻布台Hills」每年可吸引3千萬遊客

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
太會穿！甜茶赴日宣傳《旺卡》成「薰衣草牛奶糖王子」
2023/11/22 18:12

太會穿！甜茶赴日宣傳《旺卡》成「薰衣草牛奶糖王子」
外國遊客湧入致街道髒亂 日本城市導入「智慧垃圾桶」
2023/11/18 16:14

外國遊客湧入致街道髒亂 日本城市導入「智慧垃圾桶」

尖點科技導入能管系統 邁向永續未來
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播