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美軍神盾艦成功解救以色列貨輪 葉門反抗軍立即射飛彈

美國神盾驅逐艦「梅森號」。（取自美軍DIVDS網站）

美國神盾驅逐艦「梅森號」。（取自美軍DIVDS網站）

2023/11/27 15:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，又稱胡賽武裝）26日在亞丁灣劫持一艘以色列小型貨輪。部署紅海一帶的美國海軍伯克級神盾驅逐艦梅森號（USS Mason）隨後介入解救，逮捕5名武裝分子，船上22名船員全員平安。「青年運動」反抗軍事後發射2枚彈道飛彈，就落在梅森號附近。

據《美聯社》報導，知名以色列商人歐佛（Eyal Ofer）擁有的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）表示，該公司旗下貨輪「中央公園號」（Central Park）在亞丁灣遭劫持；美、英兩國軍方及英國海事安全公司Ambrey，均證實了上述消息。

美國中央司令部（USCENTCOM）26日發表聲明指出，美軍與盟友國出動驅逐艦梅森號，在亞丁灣要求劫持貨輪的武裝份子放棄，「5名武裝人員隨後下船，試圖搭乘自己的小船逃離」，「梅森號追捕攻擊者，他們最後投降」。

美國中央司令部表示，「飛彈落在亞丁灣，距離船（梅森號和貨輪）約10海浬（18.5公里）」，「飛彈發射時，梅森號正在結束對中央公園號求救的回應動作」。

美軍協助貨輪脫困後，立即有2枚彈道飛彈從葉門射出。國際社會承認的葉門政府立即指控是伊朗支持的「青年運動」所為，但自2014年以來控制葉門首都沙那的「青年運動」，並未出面坦承發動攻擊。

這起事件是以巴衝突爆發以來，第3起與以色列有關聯的船隻遭到襲擊。

「青年運動」9日在紅海劫持一艘以色列貨輪，還向以色列發射彈道飛彈和武裝無人機，矢言將鎖定更多以色列船隻。另外，一艘由以色列控制的公司管理的貨櫃船25日在印度洋，遭伊朗無人機攻擊，導致船身輕微受損，但無人傷亡。

「中央公園號」26日遭武裝分子挾持發出求救信號。（美聯社）

「中央公園號」26日遭武裝分子挾持發出求救信號。（美聯社）

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