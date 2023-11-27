為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

4歲美國女童獲釋 拜登：她目擊雙親被哈瑪斯殺害

美國總統拜登透露，伊丹的父母在她面前被殺害，她所經歷的一切難以想像。拜登也說：「我希望我能在那抱著她。」（美聯社）

美國總統拜登透露，伊丹的父母在她面前被殺害，她所經歷的一切難以想像。拜登也說：「我希望我能在那抱著她。」（美聯社）

2023/11/27 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）26日釋放第三批17名人質，其中一名4歲女童伊丹（Abigail Edan）擁有以色列及美國雙重國籍，成為首位被哈瑪斯釋放的美國籍公民。美國總統拜登透露，伊丹的父母在她面前被殺害，她所經歷的一切難以想像。拜登也說：「我希望我能在那抱著她。」

綜合外媒報導，哈瑪斯10月7日突襲伊丹所居住的卡法阿札（Kfar Aza）社區，並殺害她父母，隨後伊丹跑到鄰居布羅杜奇（Brodutch）家中避難，不過布羅杜奇一家與伊丹等5人全數被哈瑪斯劫持至加薩。伊丹在加薩被關了約50天，還在這段期間在加薩過生日，而伊丹和布羅杜奇一家26日都被哈瑪斯釋放。

拜登表示，這位4歲女童經歷可怕創傷，伊丹的母親在她面前被哈瑪斯殺害，隨後伊丹跑到父親身邊，她的父親用身體護住伊丹，結果父親也遇害，拜登說，伊丹所經歷的一切難以想像，「感謝上帝，她回家了，我希望我能在那抱著她」。

拜登26日和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，表示人質與談判工作尚未完成，雖然沒有什麼是理所當然，但在那些團聚家庭臉上看到的每一個微笑與淚水，都證明這些措施正在發揮作用，且值得進一步實行，「伊丹就是最好的證明」。

納坦雅胡表示，他和拜登談到了伊丹返家的快樂，還有她失去父母的哀傷，「她雖然失去父母，但整個國家都會擁抱她，我們會照顧她的所有需求」。

4歲女童伊丹擁有以色列及美國雙重國籍，成為首位被哈瑪斯釋放的美國籍公民。（美聯社）

4歲女童伊丹擁有以色列及美國雙重國籍，成為首位被哈瑪斯釋放的美國籍公民。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人權觀察背書巴勒斯坦誤炸加薩醫院 哈瑪斯跳腳
2023/11/27 08:39

人權觀察背書巴勒斯坦誤炸加薩醫院 哈瑪斯跳腳
4天停火期限將至 哈瑪斯有意延長停火期
2023/11/27 08:39

4天停火期限將至 哈瑪斯有意延長停火期

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
哈瑪斯釋放第三批17名人質 首度有美籍人質獲釋
2023/11/27 07:43

哈瑪斯釋放第三批17名人質 首度有美籍人質獲釋
二輪換囚一度延遲 哈瑪斯再釋放17人質
2023/11/27 05:30

二輪換囚一度延遲 哈瑪斯再釋放17人質

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
謠言終結站》美上將與退將戰死加薩？錯誤訊息
2023/11/27 05:30

謠言終結站》美上將與退將戰死加薩？錯誤訊息
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播