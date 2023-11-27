4歲美國女童獲釋 拜登：她目擊雙親被哈瑪斯殺害

美國總統拜登透露，伊丹的父母在她面前被殺害，她所經歷的一切難以想像。拜登也說：「我希望我能在那抱著她。」（美聯社）

2023/11/27 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）26日釋放第三批17名人質，其中一名4歲女童伊丹（Abigail Edan）擁有以色列及美國雙重國籍，成為首位被哈瑪斯釋放的美國籍公民。美國總統拜登透露，伊丹的父母在她面前被殺害，她所經歷的一切難以想像。拜登也說：「我希望我能在那抱著她。」

綜合外媒報導，哈瑪斯10月7日突襲伊丹所居住的卡法阿札（Kfar Aza）社區，並殺害她父母，隨後伊丹跑到鄰居布羅杜奇（Brodutch）家中避難，不過布羅杜奇一家與伊丹等5人全數被哈瑪斯劫持至加薩。伊丹在加薩被關了約50天，還在這段期間在加薩過生日，而伊丹和布羅杜奇一家26日都被哈瑪斯釋放。

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拜登表示，這位4歲女童經歷可怕創傷，伊丹的母親在她面前被哈瑪斯殺害，隨後伊丹跑到父親身邊，她的父親用身體護住伊丹，結果父親也遇害，拜登說，伊丹所經歷的一切難以想像，「感謝上帝，她回家了，我希望我能在那抱著她」。

拜登26日和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，表示人質與談判工作尚未完成，雖然沒有什麼是理所當然，但在那些團聚家庭臉上看到的每一個微笑與淚水，都證明這些措施正在發揮作用，且值得進一步實行，「伊丹就是最好的證明」。

納坦雅胡表示，他和拜登談到了伊丹返家的快樂，還有她失去父母的哀傷，「她雖然失去父母，但整個國家都會擁抱她，我們會照顧她的所有需求」。

4歲女童伊丹擁有以色列及美國雙重國籍，成為首位被哈瑪斯釋放的美國籍公民。（美聯社）

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