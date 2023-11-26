烏克蘭可能啟動大選？澤倫斯基：若在戰爭中舉行 將競選連任

澤倫斯基在2019年時競選烏克蘭總統大位，此為其前往投票所投票。（歐新社）

2023/11/26 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕這幾個月以來，烏克蘭就是否按照原定時間舉辦大選展開激烈討論，但該國自2022年俄羅斯入侵後即實施戒嚴，在現行法令下禁止所有選舉，而有關舉辦大選的聲音並不是出自該國，而是由美國共和黨從中試圖推動。

根據英國《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在本月表示現在「不是選舉的合適時機」後，緊張局勢稍有撫平。而這項問題仍尚未解決，並加劇該國自從俄國入侵以來前所未見的政治衝突，但爭端的主要推力不是來自烏克蘭自身，卻是來自美國。

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選舉監測網絡「Opora」的主席艾瓦佐夫斯卡（Olha Aivazovska）表示，關於烏克蘭大選的討論在一定程度上是由美國政界人士在2024年烏國大選前推動的，尤其是共和黨中的一小部分人。

艾瓦佐夫斯卡認為，一些極右翼共和黨人正利用此問題以證明其要求美國國會阻止對烏援助的正當性。這些聲音越來越大，隨著前美國總統川普的孤立主義論點的影響力在共和黨內持續擴大，支持烏克蘭的問題也陷入美國國內政治和黨派分歧之中。

在本月初期，共和黨總統提名候選人之一的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）就稱烏克蘭「不是民主的典範」；並稱烏克蘭威脅今年不辦選舉，「除非美國拿出更多資金」。

澤倫斯基在去年8月受烏克蘭電視台採訪時表示，「有一些事情可能會分裂美國對烏克蘭的支持」，他表示其中之一就是選舉，而據他當時所知，共和黨內部有反對繼續支持烏克蘭的聲音。

直至近日，澤倫斯基還未徹底拒絕選舉。他列出了所有挑戰，如安全、立法和資金，並補充表示，「他已準備好了」，若選舉在戰爭時舉行，他將競選連任。

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