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以色列富豪貨輪遭伊朗襲擊 與攻烏自殺無人機同款

美國國防部官員表示，伊朗24日透過見證者-136型對行經印度洋東北部的馬耶號（Mayet）貨輪發動攻擊，圖為馬耶號資料照。（美聯社）

美國國防部官員表示，伊朗24日透過見證者-136型對行經印度洋東北部的馬耶號（Mayet）貨輪發動攻擊，圖為馬耶號資料照。（美聯社）

2023/11/26 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部官員25日表示，由以色列富豪歐佛（Idan Ofer）所有的東太平洋航運公司（EPS）一艘貨輪24日遭伊朗無人機攻擊，所幸無人傷亡，船隻受到輕微毀損，根據東太平洋航運公司聲明，該艘貨輪目前仍照計畫航行中，去年歐佛旗下船隻也曾受到伊朗類似攻擊。

根據《路透》報導，美國國防部官員表示，伊朗透過見證者-136型（Shahed-136）對行經印度洋東北部的馬耶號（Mayet）貨輪發動攻擊，見證者-136型同時也是伊朗提供給俄羅斯用於攻擊烏克蘭的自殺無人機機種之一，機上會攜帶小型彈頭，並於碰撞時爆炸。

《路透》指出，以色列與哈瑪斯的戰爭導致海上安全局勢加劇，葉門什葉派叛軍「青年運動（Houthi，胡賽武裝）」先前才在紅海隨意劫持與以色列有關的貨輪。針對本次攻擊，東太平洋航運公司發布聲明指，「船員均安全，貨輪將依照原定計畫航行」。

據了解，去年11月，伊朗也曾派出見證者-136型無人機襲擊歐佛（Idan Ofer）所有的東太平洋航運公司油輪太平洋鋯石號（Pacific Zircon），船身受到輕微損害，全體船員都平安無事。

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