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開戰以來最大規模無人機攻擊！俄發射75架 基輔擊落74架

俄羅斯25日對烏國首都基輔發動開戰以來最大一波無人機攻擊。（路透）

俄羅斯25日對烏國首都基輔發動開戰以來最大一波無人機攻擊。（路透）

2023/11/26 06:24

〔中央社〕烏克蘭當局今天表示，俄羅斯晚間向基輔地區發射的75架無人機中，有74架被烏國擊落。據報導這是去年2月俄軍全面入侵烏國以來，規模最大的此類攻擊。

法新社報導，烏克蘭軍方表示，俄羅斯發射了「數量創紀錄」、伊朗製造的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，其中大部分都瞄準基輔。這波攻擊導致氣溫降至0度以下的多個地區停電。

這波攻擊適逢烏克蘭大饑荒（Holodomor）紀念日。這場在1930年代、前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）統治下發生的大饑荒造成數百萬名烏克蘭人喪生。

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）表示，「敵人向烏克蘭發射了數量創紀錄的攻擊無人機！攻擊的主要方向是基輔。」

烏國空軍表示，已擊落75架「見證者」無人機中的74架。

基輔當局表示，針對首都的這波空襲持續了6個小時，共造成5人受傷，其中包括1名11歲兒童。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，墜落的無人機碎片引發火災，導致該市多棟建築物損毀。

自莫斯科入侵烏國入侵至今，已超過21個月。烏國東部的戰鬥最為激烈，目前俄軍已幾乎包圍烏東前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

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