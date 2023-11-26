哈瑪斯：將延後釋放人質 直到援助可進入加薩北部

2023/11/26 01:36

〔中央社〕巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」今天宣布，已決定推遲原定今天進行的第二輪人質釋放，直到以色列遵守承諾，允許援助卡車進入加薩走廊北部。

路透社報導，哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）表示，若以色列不遵守釋放巴勒斯坦囚犯的協議條件，人質釋放計畫將會延後。

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對此，以色列軍方發言人告訴法國BFM電視台，以方完全尊重休戰協議。稍早，該名發言人表示，原本預計第二輪將有13名以國人質與39名巴勒斯坦人質獲釋。

身在黎巴嫩的哈瑪斯領袖之一哈姆丹（Osama Hamdan）告訴黎國媒體，暫停釋放人質的原因是以色列違反「與援助（進入加薩）有關的休戰協議，此外還有槍擊事件和不斷上升的死亡人數。其中一些（違規行為）昨天已經發生，今天又再度重演。」

根據以色列和哈瑪斯先前達成的休戰協議，4天內將共有50名以國人質與150名巴勒斯坦囚犯獲釋。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以國時擄走約240名人質。以哈雙方昨天開始休戰，哈瑪斯釋放了24名人質，包括以國婦孺及泰國農場勞工，以方則釋放39位關押在以國監獄的巴勒斯坦婦孺。

今天的延遲發生前數小時，埃及正控制進入加薩南部的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），該國還稱，已收到各方關於可能延長休戰協議的「正面訊號」。1121126

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