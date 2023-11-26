印度版「失控隧道」！崩塌困41工人已2週 出動新挖洞機救援

印度公路隧道在施工中崩塌，41名工人受困已長期2星期。（法新社）

2023/11/26 00:01

〔中央社〕印度北部一個興建中的公路隧道12日發生坍塌意外，41名工人受困已2週。原本要鑽出一條通道的行動受阻後，救難人員今天運來一台新的挖洞機，要來鑿開一個豎井。

《法新社》報導，工程人員原本試圖將一條寬度足以讓人爬過的金屬管打進57公尺深的岩石與水泥，卻被埋在土裡的金屬梁及工程車擋住，導致救援行動再度受挫。

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距離穿透只差9公尺，但現在使用巨型鑽土機來挖洞的工作已暫停。而另一方面，若要用氣割工具來清除被困住的金屬管內塞進的厚重金屬大樑，也很棘手。

事發地北阿坎德省（Uttarakhand）烏塔卡西縣（Uttarkashi）縣長魯黑拉（Abhishek Ruhela）今天告訴《法新社》：「目前的工作是要把阻塞處切開及清除。」

事發至今救援工作進度緩慢，除了有碎片不斷落下，關鍵的大型鑽洞機也一再發生故障，都使得救援行動更加困難，甚至還得出動印度空軍2度空運來新的機具組。

一名參與救援的印度高階官員今天則告訴《路透社》，由於鑽洞機受損後已不能使用，救難人員正考慮用手動方式鑽鑿最後10公尺碎片。這意味救援進度還會更慢。

根據一份官方聲明，用來鑿穿近60公尺土石碎片的重型挖洞機昨天受損，必須整台拖出。

印度當局曾表示，受困工人處境安全，有光線照進來也有氧氣，並且能獲得食物、水及藥品。

救援人員運來了一台新挖土機，要到上方向下垂直開挖救援；而之前只差公尺，卻遇到障礙。（法新社）

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