對台經濟影響力減弱 WSJ：中國以商逼政迫使台商另謀出路

中國禁止鳳梨、石斑魚等台灣農漁產品進口，藉此警告台灣的做法，在某種程度上適得其反。（資料照）

2023/11/25 17:34

〔翻譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，多年來中國希望透過讓台灣人相信，其經濟前景與中國密不可分，以此贏得對台灣的控制，但隨著更多台企轉向美國與其他市場，從而降低台灣對中國的依賴，北京對台灣經濟的影響力正在減弱，其以商逼政的策略沒有奏效。

報導指出，美國去年首度取代中國，成為台灣農產品最大出口國，是兩岸經濟關係轉變的重大跡象之一。台灣官方數據顯示，今年前10月，台灣對美國的出口較2018年同期成長逾80%，台灣對中國的出口則下降1%，與10年前兩岸經濟迅速融合時相較，發生了重大變化。

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台灣對外投資也出現劇烈改變，2000年代初期，台灣資金主要流入中國，如今已果斷轉向東南亞、印度與美國。

台灣政府數據顯示，2010年代初期，台灣每年對中國平均投資100億美元，2018年末急遽下滑，此後一直保持在50億美元左右，2023年迄今，台灣僅13%的投資流向中國，25%流向亞洲其他地區，近50%流向美國。

報導說，許多因素推動台灣與中國的經濟關係重塑。美國政府對中國的出口管制，提高了從中國採購的成本，在某些情況下，甚至禁止從中國採購。蘋果等美國企業也推動台灣供應商實現採購多元化，中國節節上漲的工資，也削弱對外資的吸引力。

台灣長期來對中國的情緒變化，以及中國運用其經濟影響力懲罰台灣的行為，也促使台灣致力降低對中國的依賴。報導指出，中國已禁止鳳梨等台灣農產品進口，去年台灣石斑魚也遭禁，中國還對赴台旅遊實施管制。相關措施在一定程度上適得其反，迫使台商另謀他路。

在台灣從事魚類養殖的張家升（Chang Chia-sheng，音譯）說，10年前他的主要出口地點是中國，但隨著地緣政治緊張升高，他將目光投向其他地方，自2018年以來，他對美國的銷售額激增4倍，他說，「在美國，事情似乎更好辦」。

台灣冷凍食品加工公司元家企業執行長顏志傑也表示，他的公司獲得政府7.5萬美元補貼，用於向美國消費者行銷產品，他說，現在中國佔公司營收僅約3%。

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