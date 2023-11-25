獲人權獎 鄒幸彤獄中寫謝詞：香港監獄滿是良心犯

已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤（見圖）獲得歐洲律師協會委員頒發2023年度人權獎。鄒幸彤在獄中寫下致謝詞，表示香港過去幾年許多最嚴重的侵犯人權行為都經法院批准或執行，「監獄滿是良心犯」。（取自「小彤群抽會」的臉書專頁）

2023/11/25 17:36

〔中央社〕歐洲律師協會委員會對來自香港的鄒幸彤與中國的許志永、丁家喜頒發2023年度人權獎。鄒幸彤在獄中寫下致謝詞，表示香港過去幾年許多最嚴重的侵犯人權行為都經法院批准或執行，「監獄滿是良心犯」。

歐洲律師協會委員會（CCBE）在當地時間24日於希臘雅典舉行的全體會議頒發2023年度人權獎。獲獎的鄒幸彤、許志永和丁家喜目前身陷囹圄。

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「小彤群抽會」的臉書專頁刊登了鄒幸彤的致謝詞，並表示「佩服在獄中的她，仍可寫出如此長篇的謝辭（詞），情理兼備」。

鄒幸彤撰寫的致謝詞是英文，再被翻譯成中文。

鄒幸彤在致謝詞開頭表示，「一名囚犯獲得由其他律師授予的獎項，這實在有些諷刺。當一個誓言要為法律服務的人被指控違反法律卻因而受到表彰時，這其中必然有某種嚴重的問題。」

她表示，大多數人並不活在正義或接近正義的情況下，他們必須忍受壓迫而非保護他們的法律，被他們無法參與制定的法律所剝削。

她說，歷史上充滿了「法律罪行」的例子。最多壓迫的國家往往不是失敗到要放棄法律和秩序，反而是善於利用法律將社會推至不堪境況。

她表示，「在我的家鄉城市，北京政權單方面實施的國家安全法使我的許多朋友－學者、立法者、律師、記者、工會組織者和社會運動人士－成為『罪犯』；他們一直奉公守法，只是在繼續做他們視為自己責任的事。」

鄒幸彤表示，香港的經驗是一個警示。過去幾年許多最嚴重的侵犯人權行為都經法院批准或執行，一些法律以嚴重侵犯人權的方式重新詮釋。

例如自從香港國安法實施以來，對「國家安全」的定義變得偏頗，一名普通市民發表的意見如果與黨的觀點有矛盾，可能被視為威脅國家安全，在沒有審訊的情況下被無限期羈押。

又例如法律上對「暴力」有更多寬鬆的詮釋，和平抗議的範圍不斷被壓縮，導致數以千計示威者沒有任何暴力行為，僅因出現或靠近暴力現場便被判處長期監禁。批評甚至是諷刺也往往被視為等同於煽動仇恨。

她說，對法律的詮釋出現的轉變令人難以察覺及抵制，所以當人們沿著看以合理的法律依據一步步向前行時，會逐漸走到一個無法辨認的地方，「在那裡監獄滿是良心犯」。

她又指，當「獨立」的法院「自願」監禁異見人士並摧毀公民社會時，政權已不需要公開干預。

鄒幸彤說，權利不是關於個人可以要求國家做什麼，而是賦予國家權力保障人民「權利」。民主不是關於公民通過自由結社、表達和選舉來向領導人問責，而是領導人通過受控的渠道「禮貌地」聽人民的聲音。

她最後說，建立能夠保衛法律尊嚴的民主制度是律師的職責，「這也是為什麼獲得這個獎項的三位，此時都因為在中國為民主奮鬥而被監禁。」

她表示，這場戰鬥可能看起來與律師的專業無關，但實際上是至關重要。「這是一場我們不能動搖的戰鬥，即使知道我們所服務的法律可能會懲罰我們。」

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