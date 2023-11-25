東歐近百俄國文學珍本接連遭竊 偷書賊指向莫斯科

華沙大學圖書館展示歹徒用假的普希金作品《鮑里斯·戈多諾夫（Boris Godunov）》換走稀有1831年初版真本。（法新社）

2023/11/25 00:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕東歐國家多個圖書館珍藏的19世紀俄羅斯文學著作珍本，接二連三遭竊，其中不乏著名作家的初版書，這些遭竊的稀有藏書價值初步估計逾百萬歐元，而跡象顯示，竊書行動來自俄羅斯。

《法新社》23日報導，這些竊書事件這兩年接連在波蘭、波羅的海國家立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞發生，歹徒手法都是以贗品取代真本。最近一起是上月發生在波蘭華沙大學圖書館，目前為止清點出被偷走79本，是4國中損失最慘重的，遭竊藏書包括19世紀詩人普希金（Alexander Pushkin）、作家果戈里（Nikolai Gogol）的初版著作，一名了解此事的該校職員估計，遭竊藏書價值「大約100萬歐元（約3500萬台幣）」。

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協助華沙大學評估損失的俄羅斯政策教授、前外交官葛拉拉（Hieronim Grala）說，「這就像挖走王冠上的珠寶」，「所幸不是所有寶藏都被偷走，而是損失了一些瑪瑙、鑽石和紅寶石」。

這一連串事件最早被發現的是去年在拉脫維亞國家圖書館，被偷走3本藏書，之後逮到一名喬治亞公民行竊，判處6個月徒刑，但是其同謀一直逍遙法外；同月在愛沙尼亞塔圖大學圖書館，有兩名男子宣稱在研究19世紀俄羅斯圖書審查和印刷政策，向圖書館詢問有將近200年歷史的普希金、果戈里著作，館方直到4個月後才發現這兩人用8本幾可亂真的贗品，換走真品，損失估計15萬8000歐元（約553萬台幣）。

今年5月，立陶宛維爾紐斯大學圖書館也發現17本俄國藏書珍本失蹤。該國檢察總長辦公室表示，遭竊藏書價值約44萬歐元（約1540萬台幣），同樣是用非原版書取代。

專家相信，這些被竊書籍設法流向俄羅斯，而且其中一些至少已經在莫斯科倉促進行的拍賣中賣出。華沙大學圖書館職員說，「此案中這些竊賊是以產業規模在行動」。

葛拉拉說，其中一本被竊書籍在去年12月22日一場莫斯科的拍賣會上，以3萬零500歐元賣出。消息人士向《法新社》出示截圖，顯示俄羅斯Litfund拍賣行拍賣的書上還有華沙大學的印章和書目編號。

葛拉拉指出，「對我來說，很清楚的是，這整場行動是從俄羅斯集中策劃」。他說，俄國與這4國俄國文學藏書遭竊事件有關連並非巧合，「前3次行動都針對那些俄國指控在對抗俄語和俄羅斯文化的」，波蘭與俄國長期處於緊繃關係，華沙也嚴詞批評俄國侵略烏克蘭。

Litfund執行長布爾米斯特洛夫（Sergei Burmistrov）被詢問此事，未明確否認也未證實有任何不法行徑，僅說「在俄羅斯現行法律架構內行事」，不接受出售也不售出有現有國家圖書館封印的任何書籍。

華沙大學圖書館展示歹徒偷天換日竊走俄國文學珍本所用的贗品。（法新社）

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