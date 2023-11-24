日本第1高樓開業 東京「麻布台Hills」每年可吸引3千萬遊客

麻布台Hills樓高330公尺，為當前日本第一高樓。（法新社）

2023/11/24 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕坐落於東京都港區，330公尺高的摩天大樓「麻布台Hills」今（24日）正式開業迎客。麻布台Hills的開發商表示，麻布台Hills的開發項目堪稱一舉多得，不僅能更新周邊地區的設施，每年估計還能吸引3000萬名遊客前來消費。

《法新社》報導，麻布台Hills的開發商森大廈在聲明中表示，「麻布台Hills」為更新周圍地區老舊建築物與小型木屋的開發計畫，還能提供「馬路與公園等基礎設施」，而這棟大樓與周邊地區「全面容納後大約會有2萬辦公室職員與3500名住戶，且預估每年能迎來3000萬名訪客」。

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報導指出，麻布台Hills在完工後，取代了大阪的阿倍野Harukas大樓（樓高300公尺），成為「日本第一高樓」，但日本最高的建築物，目前仍是高度634公尺的東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）。

不過麻布台Hills可能無法維持「日本第一高樓」的頭銜太久。據《朝日新聞》報導，日本三菱地所公司正在興建的「火炬塔」（Torch Tower），預計將在預計2028年3月落成，樓高390公尺，屆時它將取代麻布台Hills，成為日本最高摩天大樓。

麻布台Hills坐落於東京都港區，右方尖塔即為332.9公尺高的東京鐵塔。（歐新社）

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