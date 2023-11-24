俄特工在烏國占領區叫外送 餐點被下毒3死1命危

俄羅斯聯邦安全局（FSB）多名特工近期向烏國東南部梅利托波爾某餐廳叫外送，孰料用餐後發生集體中毒，緊急送醫後3人不治、1人命危。（圖擷自「@nypost」X）

2023/11/24 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聯邦安全局（FSB）多名特工近期向烏國東南部梅利托波爾（Melitopol）某間餐廳叫外送，孰料用餐後發生集體中毒，緊急送醫後3人不治、1人命危，消息人士稱外賣餐點遭添加致命劑量的砷和老鼠藥，事發後追查該餐廳未發現投毒線索，但該名外送員神秘地「消聲匿跡」，部分人士推測幕主使者可能是「烏克蘭破壞份子」。

綜合外媒援引俄媒「Kremlevskaya Tabakerka 」報導提及，俄羅斯聯邦安全局多名特工18日向俄羅斯佔領中的梅利托波爾某餐廳訂購餐點外送，4名特工用餐後忽然感到身體不適緊急送醫，其中3人死亡、1人入住加護病房情況危急。

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據俄聯邦安全局和執法部門消息人士透露，受害者的外賣餐點中遭不明人士添加致命劑量的「老鼠藥和砷」，隨後針對該餐廳展開搜索並未找到任何下毒線索，不過發現將餐點送至特工住所的外送員神秘「消聲匿跡」；報導稱，有部分人士懷疑，中毒事件的幕後黑手可能是烏克蘭破壞者（Ukrainian saboteurs）。

梅利托波爾流亡市長費德羅夫（Ivan Fedorov）近日受訪回應，確實有發生中毒事件，他認為「此案與（烏克蘭）抵抗戰士有關」，「消滅敵軍不僅僅靠爆炸、飛彈襲擊，更須抵抗力量」、「這是梅利托波爾在被占領情況下的有效抵抗」。

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