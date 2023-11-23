俄國一路敗訴 烏克蘭國寶「斯基泰金器」流落在外10年將返還

2014年出借到荷蘭展出的斯基泰金器。（美聯社檔案照）

2023/11/23 23:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞前，克島博物館出借的一批「斯基泰金器」，流落在外10年後，荷蘭與烏克蘭已經達成協議，將把這批烏克蘭國寶送還給烏國。

烏克蘭《基輔郵報》、《基輔獨立報》22日報導，烏國文化與資訊政策部22日表示，部長卡蘭狄耶夫（Rostyslav Karandieiev）已與荷蘭阿姆斯特丹大學圖書館代理館長維爾曼（Fred Virmen）簽署協議，敲定送還這批文物。

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這批「斯基泰金器」包括一枚純金頭飾和一條純金項鍊，各重逾1公斤，由西元前7到前3世紀古游牧民族斯基泰人鑄造。2013年來自4間克里米亞博物館、1間基輔博物館共584件金器，先出借給德國展出，次年2月轉往附屬於阿姆斯特丹大學的「阿拉德．皮爾遜博物館（Allard Pierson Museum）」展覽。

2014年3、4月俄國吞併克里米亞，荷蘭的展覽結束後將其中19件歸還基輔博物館，其餘的卻讓荷蘭政府陷入兩難，因為烏克蘭政府和已經被俄國控制的克里米亞博物館，都宣稱擁有這批文物所有權。

莫斯科要求將金器歸還原博物館，但是基輔堅持這是烏克蘭國寶，屬於烏國政府所有。雙方為此纏訟多年，但從2016年阿姆斯特丹地方法院、到2021年阿姆斯特丹上訴法院，一路打到荷蘭最高法院，均為烏國政府勝訴，今年6月荷蘭最高法院維持下級法院判決，這批寶物須歸還給烏克蘭政府。

除了達成協議歸還這批金器，阿拉德．皮爾遜博物館還表示，不會向烏國收取這9年多來存放、維護這批古文物的相關費用。卡蘭狄耶夫在文化部發表的聲明中說，這批文物具有特殊歷史和文化重要性，「我們期待這批以『斯基泰金器』為人所知的收藏品，返回烏克蘭」。

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