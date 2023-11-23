美軍：美驅逐艦巡邏紅海 擊落多架葉門叛軍無人機

美國海軍驅逐艦托馬斯·哈德納（USS Thomas Hudner） ，擊落多架自青年運動所控制葉門地區發射的自殺式無人機」，圖為USS Thomas Hudner檔案照。（美聯社）

2023/11/23 21:48

〔中央社〕美軍中央司令部（US Central Command）表示，美國戰艦今天在紅海巡邏時，攔截了多架自叛軍青年運動（Huthi）控制葉門地區所發射的攻擊型無人機。

法新社報導，美軍中央司令部在社群平台X發文指出，葉門時間「11月23日早上，湯瑪斯．哈德納號驅逐艦（USS Thomas Hudner）擊落多架自青年運動所控制葉門地區發射的自殺式無人機」。

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貼文進一步說：「戰艦沒有受損，艦上人員無人受傷。」

青年運動自稱是伊朗盟友組成的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，負責報復以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰。

以哈戰爭10月7日爆發以來，葉門的青年運動已朝以色列發射了一系列的無人機和飛彈。

青年運動同時威脅把目標對準來往以色列的船隻。他們19日宣布在紅海入口處，劫持了一艘與以色列有關、名為Galaxy Leader的貨輪，以及船上25名來自多國的船員。

以哈戰爭已推升中東爆發更廣泛衝突的隱憂，以色列與黎巴嫩交界處幾乎天天都有交火事件。

在黎巴嫩，有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）今天表示，黎巴嫩-以色列邊界的小規模衝突已造成他們5名戰士身亡，包括一名高階議員的兒子。

真主黨在聲明中說，阿巴斯．拉德（Abbas Raad）「在前往耶路撒冷的路上殉難」，並說阿巴斯．拉德是真主黨國會小組頭號人物穆罕默德．拉德（Mohammed Raad）的兒子。自以哈戰爭爆發以來，真主黨即以「在前往耶路撒冷的路上殉難」來宣布在以色列砲火下死亡的成員。

真主黨並在另一項聲明中，公布了另外4名身亡戰士的姓名和照片。

以色列軍方昨晚發布聲明表示，以方襲擊多個真主黨目標和黎巴嫩砲火源頭，包括一個真主黨「恐怖分子小組」和基礎建設。

根據法新社統計，自從以黎邊界爆發交火事件以來，黎巴嫩這側已有107人遇害，其中至少75人為真主黨戰士，但也包括至少14名平民，平民中含3名記者。

而在以色列這一側，根據官方統計，有6名士兵和3名平民死亡。

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