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荷蘭驚傳2米「劇毒綠曼巴蛇」逃脫！ 警方發布緊急通緝令

帶有劇毒的「綠曼巴蛇」（Green Mamba Snake）。示意圖。（資料照，路透）

帶有劇毒的「綠曼巴蛇」（Green Mamba Snake）。示意圖。（資料照，路透）

2023/11/23 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭南部城市傳出一起寵物逃脫事件，當地一名飼主養了一條帶有劇毒的「綠曼巴蛇」（Green Mamba Snake），20日從家中逃脫，前往街頭遊蕩，而飼主直到隔天才到警局報案求救，讓警方為此發出一道罕見的「毒蛇通緝令」，呼籲附近居民躲在家中避免外出，見到毒蛇也請盡速報警，千萬不要擅自試圖捕捉。

綜合外媒報導，這起事件發生在荷蘭北布拉邦省的蒂爾堡（Tilburg），當地警方21日接獲一名飼主報案，對方主動表明自己「丟了一條蛇」，蛇種則是綠曼巴蛇，請求警方協尋。警方得知此事後，緊急發布一張附有綠曼巴蛇照片的通緝海報，並在通告文寫道，「綠曼巴蛇『非常危險』，毒性『極強』，如果有人被咬傷，請務必立即就醫」。

警方還提到，逃脫的綠曼巴蛇身長在180至200公分之間，若有民眾看到牠的身影，請務必待在室內，且在任何情況下，都不咬試圖去捕捉牠，警方目前已派出警犬協助搜索行動。另據報導指出，綠曼巴蛇生性並不好鬥，如果沒受到威脅，並不會去主動攻擊人類或其他生物。

蒂爾堡市政府發言人指出，這種原產於非洲東部的熱帶蛇，喜歡溫暖又陰暗的空間，而荷蘭目前戶外正值寒冷冬季，因此不太可能主動從家中逃出，「若有人真的不慎被咬傷，請趕快就醫，並通報緊急部門」。荷蘭媒體引述生物學者佛克（Freek Vonk）則說法，指出綠曼巴蛇咬人的案例極少，但曾有人被蛇咬了，半個小時之後便因此喪命。

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