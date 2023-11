荷蘭驚傳2米「劇毒綠曼巴蛇」逃脫！ 警方發布緊急通緝令

2023/11/23 12:16

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭南部城市傳出一起寵物逃脫事件,當地一名飼主養了一條帶有劇毒的「綠曼巴蛇」(Green Mamba Snake),20日從家中逃脫,前往街頭遊蕩,而飼主直到隔天才到警局報案求救,讓警方為此發出一道罕見的「毒蛇通緝令」,呼籲附近居民躲在家中避免外出,見到毒蛇也請盡速報警,千萬不要擅自試圖捕捉。

綜合外媒報導,這起事件發生在荷蘭北布拉邦省的蒂爾堡(Tilburg),當地警方21日接獲一名飼主報案,對方主動表明自己「丟了一條蛇」,蛇種則是綠曼巴蛇,請求警方協尋。警方得知此事後,緊急發布一張附有綠曼巴蛇照片的通緝海報,並在通告文寫道,「綠曼巴蛇『非常危險』,毒性『極強』,如果有人被咬傷,請務必立即就醫」。

警方還提到,逃脫的綠曼巴蛇身長在180至200公分之間,若有民眾看到牠的身影,請務必待在室內,且在任何情況下,都不咬試圖去捕捉牠,警方目前已派出警犬協助搜索行動。另據報導指出,綠曼巴蛇生性並不好鬥,如果沒受到威脅,並不會去主動攻擊人類或其他生物。

蒂爾堡市政府發言人指出,這種原產於非洲東部的熱帶蛇,喜歡溫暖又陰暗的空間,而荷蘭目前戶外正值寒冷冬季,因此不太可能主動從家中逃出,「若有人真的不慎被咬傷,請趕快就醫,並通報緊急部門」。荷蘭媒體引述生物學者佛克(Freek Vonk)則說法,指出綠曼巴蛇咬人的案例極少,但曾有人被蛇咬了,半個小時之後便因此喪命。

In een huis aan de Goudenregenstraat in #Tilburg is maandagavond een Groene #Mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. De politie roept mensen in de omving op om extra op te letten en niet in de buurt van de slang te komen. Lees meer: https://t.co/lhVq5qB1tl #slang pic.twitter.com/od2a27cbL5