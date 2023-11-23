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芬蘭關閉對俄邊境管制站 轟莫斯科蓄意放行難民

芬蘭總理歐爾波22日宣布，該國24日起將關閉所有對俄邊境管制站，僅開放位於極圈內的「拉賈約瑟皮」管制站。（歐新社資料照）

芬蘭總理歐爾波22日宣布，該國24日起將關閉所有對俄邊境管制站，僅開放位於極圈內的「拉賈約瑟皮」管制站。（歐新社資料照）

2023/11/23 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）22日宣布，該國將自24日午夜起，關閉所有對俄邊境管制站，僅開放最北端、位於極圈內的拉賈約瑟皮（Raja-Jooseppi）管制站，阻止俄羅斯繼續「放行難民」進入芬蘭，對芬蘭與歐盟造成多層面威脅。

據《路透》報導，本月初至今，已有逾600名未持歐盟有效旅行證件的難民，經俄羅斯進入芬蘭，迫使芬蘭陸續關閉多個邊境管制站，並指責莫斯科蓄意放行難民。克里姆林宮否認上述指控。

歐爾波22日在記者會上表示：「政府已決定關閉更多邊境管制站。」芬蘭移民機構指出，尋求庇護的難民來自葉門、阿富汗、肯亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬利亞和敘利亞等國家。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）表示，應芬蘭要求，Frontex計畫最快下週向芬蘭部署境管人員和相關設備。除此前已駐紮在俄芬長達1340公里邊境、共10名邊境官員外，芬蘭要求至少再增派60名邊境官員。

芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard，Raja）22日強調，未經授權的入境行為仍在俄芬邊境持續發生，俄羅斯允許移民步行通過邊境管制站，儘管兩國曾達成「只允許駕車過境」的協議。

歐爾波表明：「越來越多的跡象顯示，與俄羅斯東部邊境的局勢正急速惡化。」他補充，芬蘭政府將盡速修改「不得完全關閉邊境」的相關立法。

自11月24日午夜起，除位於極圈的拉賈約瑟皮邊境管制站外，所有其他管制站都將關閉至12月23日，此舉同樣限制了欲進入俄羅斯的芬蘭公民。

歐爾波說：「拉賈約瑟皮是最北端的邊境管制站，需付出十足努力才能抵達。」

克里姆林宮20日表示，已對芬蘭關閉邊境提出正式抗議，抨擊該政策帶有反俄立場。

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