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美中關係緩和？博明：習近平不會再容忍台灣現狀

美國前副國家安全顧問博明認為，習近平在「拜習會」上的發言，顯示他不會再容忍台灣現狀。（法新社檔案照）

美國前副國家安全顧問博明認為，習近平在「拜習會」上的發言，顯示他不會再容忍台灣現狀。（法新社檔案照）

2023/11/23 06:08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）21日撰文指出，中國國家主席習近平在舊金山與美國總統拜登舉行「拜習會」之後，華府有許多人以為該場會談是兩國關係逐漸拉近的跡象，但他認為雙方對於兩國「關係中最重要的議題──台灣，正往漸行漸遠的方向邁進」。美國前總統川普任內的副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）也說，習近平不會再容忍台灣現狀。

美國高層官員透露，習近平在本次「拜習會」中雖表示「傾向和平統一」，但隨後提及可能動武的情境；聽到拜登重申美國支持維持台海現狀並決心維護和平時，他更直言中國不會永遠滿足於現狀，「和平固然很好，但在某些時間點，我們需要更全面地解決問題。」

中國外交部新聞稿也明確指出，習近平在會中「深入闡述了台灣問題上的原則立場」，「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題」，「美方應該將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。」

羅金指出，習近平的言論顯示他已對現狀感到不耐，其行動更令人擔憂。對於習近平表明美國應「支持中國和平統一」，博明認為，「這是目標的重大轉變」，因為中國現在表明，美中關係是以美國支持中國接管台灣為基礎，「習近平的意思是，『我不會再容忍台灣現狀，而你們美國阻礙了我們』。」

不過，羅金接觸的另外2名高層官員認為，儘管習近平警告拜登不要武裝台灣，並敦促他不要在台灣明年總統大選前為民進黨候選人賴清德背書，顯示他在台灣議題上變得更加強勢，但這番統一言論與中方過去聲明並無二致。

羅金強調，台美領袖不能因美中關係看似樂觀，而忽略習近平正在迅速改變台灣周邊現狀，並比過去任何時候都更強烈干預台灣政治的事實，因為習近平已暴露真實意圖，無視其「不祥言行」將是最危險的政策。

美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右），15日在舊金山舉行會談。（路透檔案照）

美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右），15日在舊金山舉行會談。（路透檔案照）

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