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廣東擬推粵港澳居民統一身份認證 港澳居民個資被送中

中國廣東省計畫建立聯合工作機制，以建立「數位灣區」為由，3年內完成港澳居民與中國居民統一身份認證，鼓勵港人返回大灣區生活。圖為時任中國外交部駐港特派員劉光源2021年11月向外商推廣大灣區。（美聯社檔案照）

中國廣東省計畫建立聯合工作機制，以建立「數位灣區」為由，3年內完成港澳居民與中國居民統一身份認證，鼓勵港人返回大灣區生活。圖為時任中國外交部駐港特派員劉光源2021年11月向外商推廣大灣區。（美聯社檔案照）

2023/11/23 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國正積極推動廣東、香港和澳門的「融合發展」。廣東省計畫建立聯合工作機制，以建立「數位灣區」為由，3年內完成港澳居民與中國居民統一身份認證，鼓勵港人返回大灣區生活。但觀察家認為，將香港的身份系統融入中國，去除中港之間的區隔，是將港、澳與中國的「一國兩制」模糊化，是欺騙港人和世界的做法。

廣東省政府辦公室在新公布的「數位灣區」建設3年行動方案中，提倡建立粵港澳3地「數位灣區」聯合工作機制，使3地在經濟發展、公共服務和社會治理深度融合，以達成推動粵港澳人才、資料、物流和資金暢通流動的目標。

這項行動方案具體規劃了包括要素、商事、產業、生活等7個方面的主要任務。在「推動政府服務銜接融合，實現灣區居民『生活通』」方面，提出要在2025年前推動3地居民統一身分認證、電子簽名互認，實現企業和居民常辦事項「跨境通辦」，打通粵港澳在系統、資料和證照等方面的銜接。

與此同時，建造「港澳數據特區」，以港澳回鄉證即可電子辦理各項申請，使港澳居民在大灣區辦理住宿、求職及交通等，與中國居民享有同等便利。另外，也提議設置離岸資料中心，提供3地資料跨境服務等。

自由亞洲電台（RFA）報導，流亡海外的香港立法會前議員許智峯表示，港人的身份證是一種身份認同，中國政府透過數位化將港人與大灣區同化，試圖清洗和去除「香港人」的認同感，「這是在意識形態上，使香港人把大灣區人的身份放在優先，把香港人身份放在後面，把本土化的思想去除。」

中國獨立政治學者陳道銀則說，前述方案聲稱要將粵港澳3地的「社會治理深度融合」，等於是將港澳與廣東省的治安人口流動統一管理；要將目前的系統融合，做到「監控零死角」，就必須將港人所有個人檔案和資料「送中」，港人被管理在大灣區的系統下，普通市民也會成為監管對象，「他們怎麼對待大陸人，就會怎麼對待港澳人」；透過身份證數位化管理，生物訊息都在公安的人口資料庫裡，掌握所有社會關係網絡，以避免發生第二次「反送中」運動。

中國正積極推動廣東、香港和澳門的「融合發展」，計畫3年內完成港澳居民與中國居民統一身份認證，鼓勵港人返回大灣區生活。（取自粵港澳大灣區官網）

中國正積極推動廣東、香港和澳門的「融合發展」，計畫3年內完成港澳居民與中國居民統一身份認證，鼓勵港人返回大灣區生活。（取自粵港澳大灣區官網）

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