為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

稱應思考如何中止俄烏戰爭悲劇 普廷G20視訊峰會言詞軟化

俄羅斯總統普廷在視訊峰會對G20成員國領導人說，有必要思考如何中止烏克蘭戰爭「這場悲劇」。（法新社）

俄羅斯總統普廷在視訊峰會對G20成員國領導人說，有必要思考如何中止烏克蘭戰爭「這場悲劇」。（法新社）

2023/11/23 00:24

〔中央社〕俄羅斯總統普廷今天對20國集團（G20）成員國的領導人說，有必要思考如何中止烏克蘭戰爭「這場悲劇」，這是普廷目前為止針對這場衝突最安撫人心的發言之一。

普廷（Vladimir Putin）2022年2月決定全面派兵入侵烏克蘭，引發二戰後歐陸死傷最慘重的衝突，以及冷戰最熾時期以來俄國與西方最嚴重的對峙。

《路透社》報導，今天這場視訊峰會是由印度總理莫迪（Narendra Modi）召集，也是俄烏開戰以來，普廷第一次對G20領導人們講話。

他表示，有些領導人演說時提到，他們對於俄國持續「侵略」烏克蘭感到震驚。

普廷說：「是的，當然，軍事行動向來都是悲劇。」

「而且我們當然應該思考該如何中止這場悲劇。……順帶一提，俄羅斯從未拒絕與烏克蘭和談。」

普廷還用「戰爭」這個詞來形容俄烏衝突，而非克里姆林宮的用詞─「特別軍事行動」。

儘管普廷這番話顯然是刻意講給各國聽的，仍是他幾個月來針對俄烏戰爭最為溫和的發言，也跟他時而長篇大論痛斥美國的失敗與自大形成對比。

自2022年2月以來的烏克蘭戰事已導致數十萬人傷亡，數百萬人流離失所，並摧毀烏克蘭南部與東部大片土地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
烏軍報仇！「海馬斯」炸死逾百名俄軍官兵 俄知名女導演陪葬
2023/11/22 22:23

烏軍報仇！「海馬斯」炸死逾百名俄軍官兵 俄知名女導演陪葬
俄軍祭新凶器 傳首動用「滑翔集束炸彈」打擊烏軍
2023/11/22 17:14

俄軍祭新凶器 傳首動用「滑翔集束炸彈」打擊烏軍

高雄亞灣開發再進化(高市府廣告)
俄國會議長訪中 中俄高層11月已3度互訪
2023/11/22 10:56

俄國會議長訪中 中俄高層11月已3度互訪
自由說新聞》前線對決畫面曝！俄軍王牌被炸、單週傷亡破7千人
2023/11/21 11:00

自由說新聞》前線對決畫面曝！俄軍王牌被炸、單週傷亡破7千人

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍 遭俄羅斯列入通緝名單
2023/11/21 09:35

烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍 遭俄羅斯列入通緝名單
自由說新聞》烏特戰夜襲畫面曝！俄學者分析普廷「超怕停戰」
2023/11/10 11:09

自由說新聞》烏特戰夜襲畫面曝！俄學者分析普廷「超怕停戰」
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播