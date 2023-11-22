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南韓國腳劈腿、偷拍性愛片瘋傳 竟是曾有過不倫的嫂嫂外流

南韓國腳黃義助6月被爆劈腿多女、私生活混亂還偷拍性愛片，本月22日再爆曾與嫂嫂有過不倫。（圖翻攝自X平台）

南韓國腳黃義助6月被爆劈腿多女、私生活混亂還偷拍性愛片，本月22日再爆曾與嫂嫂有過不倫。（圖翻攝自X平台）

2023/11/22 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家男子足球隊成員黃義助（황의조）今年6月被爆私生活淫亂，甚至有性愛片外流，毀了大好前途。今天（22日）有最新消息指出，先前外流的性愛片是黃義助的嫂嫂惡意散播，黃義助曾與嫂嫂有過不倫關係，疑似為報復才散布黃義助的不雅片。

綜合韓媒報導，31歲的南韓足球明星黃義助，今年6月被一名自稱「黃義助前女友」的女網友爆料，他劈腿多人、私生活混亂，甚至公開黃義助和其他女生拍的性愛影片，這件事在韓國社會和體壇引發譁然，黃義助聲譽一落千丈。

黃義助坦承性愛片男主角是他，但他不解這些原本應該在手機，或電腦裡的不雅片為何會外流，懷疑遭遇駭客入侵，於是在警方採取行動前就先報案，並向警方稱，被拍攝者都是自願的。

不過警方在調查過程中，發現其實有「未經同意拍攝」的情況，且被害人為黃義助前女友、一名現在已婚的知名女主播，黃義助從受害者身分變成嫌疑犯，至今黃義助仍否認偷拍指控，警方還在調查蒐證中。

不料黃義助性醜聞進一步擴大，首爾警方今天發布消息指出，6月在網上爆料並散播性愛片的人，其實是黃義助的嫂嫂，據悉嫂嫂經常以經紀人身分和黃義助到海外工作，2人疑有過不倫關係。警方16日將黃義助的嫂嫂逮捕，並在今天依散布淫穢影片、威脅恐嚇等罪名移送檢方。

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