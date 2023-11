輕型飛機墜毀德州購物中心停車場 引發大火飛行員身亡

2023/11/22 19:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州一架輕型飛機今天(22日)失事墜毀於當地一處購物中心的停車場,一名飛行員當場殞命,所幸當時飛機墜毀處附近無人,沒有造成進一步傷亡。

綜合美媒報導,德州當地時間21日下午6點(台灣時間22日上午8點)左右,一架Mooney M20輕型飛機,突然墜毀在德州普萊諾市(Plano)西公園大道(West Park Boulevard)上,一間名為「普雷斯頓伍德公園」(Prestonwood Park)的購物中心停車場,墜地瞬間飛機機身爆炸引發大火,駭人畫面在網上瘋傳。

請繼續往下閱讀...

當局表示,失事飛機並沒有直接撞到任何建築和物體,但爆炸引發的火勢波及到停放在附近的一輛轎車,墜毀地附近沒有人,遭波及的轎車上也沒有乘客,並無其他人傷亡,但駕駛飛機的飛行員當場身亡。美國聯邦航空總署(FAA)表示,國家運輸安全委員會(NTSB)將主責這起飛機失事原因調查。

A plane just crashed in Plano near Midway and Plano Parkway pic.twitter.com/aF7sJOM7Of