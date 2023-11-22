輕型飛機墜毀德州購物中心停車場 引發大火飛行員身亡

美國德州一架輕型飛機，22日墜毀在購物中心停車場並引發大火。（圖翻攝自X平台）

2023/11/22 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一架輕型飛機今天（22日）失事墜毀於當地一處購物中心的停車場，一名飛行員當場殞命，所幸當時飛機墜毀處附近無人，沒有造成進一步傷亡。

綜合美媒報導，德州當地時間21日下午6點（台灣時間22日上午8點）左右，一架Mooney M20輕型飛機，突然墜毀在德州普萊諾市（Plano）西公園大道（West Park Boulevard）上，一間名為「普雷斯頓伍德公園」（Prestonwood Park）的購物中心停車場，墜地瞬間飛機機身爆炸引發大火，駭人畫面在網上瘋傳。

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當局表示，失事飛機並沒有直接撞到任何建築和物體，但爆炸引發的火勢波及到停放在附近的一輛轎車，墜毀地附近沒有人，遭波及的轎車上也沒有乘客，並無其他人傷亡，但駕駛飛機的飛行員當場身亡。美國聯邦航空總署（FAA）表示，國家運輸安全委員會（NTSB）將主責這起飛機失事原因調查。

A plane just crashed in Plano near Midway and Plano Parkway pic.twitter.com/aF7sJOM7Of — Dallas Texas TV （@DallasTexasTV） November 22, 2023

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