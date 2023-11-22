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太平洋島國萬那杜規模7.0地震 無海嘯威脅

平洋島國萬那杜（Vanuatu）今（22）日下午發生地震，根據美國地質調查局（USGS）最新數據，震央在奧利港（Port-Olry）東方約98公里處，起初測得規模7.0，已下修至6.7。（圖擷取自美國海嘯警報中心）

平洋島國萬那杜（Vanuatu）今（22）日下午發生地震，根據美國地質調查局（USGS）最新數據，震央在奧利港（Port-Olry）東方約98公里處，起初測得規模7.0，已下修至6.7。（圖擷取自美國海嘯警報中心）

2023/11/22 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國萬那杜（Vanuatu）今（22）日下午發生地震，根據美國地質調查局（USGS）最新數據，震央在奧利港（Port-Olry）東方約98公里處，起初測得規模7.0，已下修至規模6.7，震源深度也已經從10公里，修正成22.5公里。

另據美國海嘯警報中心（PTWC），這起地震並無海嘯威脅。日本NHK引述日本氣象廳的說法指出，這場發生在萬那杜群島附近的地震引發破壞性海嘯來襲的可能性非常低。澳洲氣象局也表示，這起地震不會對澳洲造成海嘯威脅。

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