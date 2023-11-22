月收破百萬！泰國湧現大量被毀容「中國丐幫」 小粉紅氣炸

泰國曼谷街頭近期出現大量「丐幫」，這些乞丐不僅皆有遭到毀容或截肢的情況，且全部來自中國，引起當地警方注意。（圖擷取自Guntouch Pongpaiboonwet 臉書粉專）

2023/11/22 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷街頭近期出現大量「丐幫」，這些乞丐不僅皆有遭到毀容或截肢的情況，且全部來自中國，引起當地警方注意，懷疑背後有人蛇集團操控，目前已逮捕其中3名女乞丐，更在調查後發現，她們每人1天平均收入超過1萬泰銖（約新台幣7669元），月收更高達180萬泰銖（約新台幣138萬元）。消息傳回中國，立即掀起熱烈討論。

綜合外媒報導，截至11月20日，泰國警方已在曼谷街頭的不同地點，逮捕了3名中國籍女乞丐，其中一名身著校服的33歲女子，雙手遭到截肢、臉部有燙傷的痕跡，警方還在她身上找到1萬400泰銖（約新台幣9058元）的現金。該名女子被逮後向警方供稱，她是在10日獨自抵達泰國行乞，但不知道乞討在泰國屬於非法行為，還稱自己在中國已離婚但有2名孩子要養。

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報導指出，這些女乞丐被帶到警局不久後，就出現一名自稱是翻譯的中國籍女子，打算將她們保釋，甚至還試圖用錢賄賂警方。泰國國家資源與環境部（Ministry of National Resources and Environment）部長西巴-阿差（Varawut Silpa-archa）表示，目前泰國各地發現「職業乞丐」有逐漸增多趨勢，不排除有人口販運集團涉及此案，目前警方已介入調查。

消息曝光後，立即在微博、抖音、bilibili等中國社群平台掀起熱議，除有許多小粉紅憤怒痛斥這些乞丐丟了祖國的臉，以及譴責殘害同胞的幕後黑手，更有不少人對此感嘆，「居然比國內好賺」、「請問還有招人嗎？」、「比國內大部分996掙得還多」、「我大學畢業月收都沒人家單天賺得多」、「前幾年我還常看見這種人在街上乞討，突然有一天就見不到了，原來是都轉移去了國外」。

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