阻俄國「放難民湧入」 芬蘭關閉東南邊界關卡引發抗議

芬蘭努伊賈馬（Nuijamaa）邊境管制站立起禁止進入告示牌及路障。（歐新社）

2023/11/21 23:52

〔中央社〕芬蘭政府自17日子夜關閉4處位於東南邊界的邊境管制站，避免俄羅斯繼續利用「放行難民」進入芬蘭，對芬蘭與歐盟進行複合威脅，此項政策引起部分民眾抗議。

鑑於近日出現在芬蘭東南部邊界的難民有增加的趨勢，芬蘭政府決定將關閉東南部邊界的4處邊境管制站，這4個站分別為瓦立瑪（Vaalimaa）、努伊賈馬（Nuijamaa）、伊馬特拉（Imatra）、尼瑞拉（Niirala）。

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這些管制站預計將會關閉到明（2024）年2月18日，為期3個月。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，東南邊界的管制站關閉後，19日下午有200至300名民眾在芬蘭東南部一個靠近俄羅斯聖彼得堡的城市拉佩恩蘭塔（Lappeenranta）發起抗議，抗議芬蘭政府不顧邊境居民的探親需求，為了少數難民進入芬蘭而完全關閉東南邊界。

抗議發起人之一的馬諾娃（Katja Marova）對芬蘭國家廣播公司表示，抗議的目的是希望芬蘭政府能夠至少保留一個可以出入芬蘭與俄羅斯的管制站。

她說，人們因為共同的問題聚集起來抗議，很多人沒辦法見到住在俄羅斯的家人，希望芬蘭政府能開放一個邊境管制站，讓有需要跨越國界的人可以出入。

抗議的民眾也擔心芬蘭會關閉東部所有的邊境管制站，她表示，很多人都有家人在俄羅斯，也早已計畫好要過去慶祝聖誕節，政府關閉邊境管制站就像突如其來的攻擊。

她說，雖然更北邊的管制站並沒有禁止民眾出入，但對部分人士來說，到更北部的管制站入境俄羅斯是非常困難，甚至不可能的。

這些抗議的民眾中有不少是居住在芬蘭的俄羅斯裔人士，他們在俄羅斯還有家人親戚。

住在拉佩恩蘭塔的居民認為政府大可用禁令的方式去預防潛在的難民問題，而不是直接關閉邊界管制站。

根據芬蘭國家廣播公司的報導，芬蘭東北部北極圈內的兩處管制站今天也出現了大約41位利用腳踏車進入邊界的難民，他們大部分都是年輕男性，也有少部分婦女與小孩，這些人的國籍包括敘利亞、阿富汗、肯亞、摩洛哥、葉門與索馬利亞。很多人沒有足夠的衣物，在零下20度的天氣受寒。

芬蘭政府已有準備再關閉4處邊境管制站，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示，政府已經在做準備，這應該要謹慎處理，但應該很快就會出現關閉更多邊境管制站的要求。

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